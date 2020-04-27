Oruç neyle açılır? Hurmayla mı? zeytinle mi? suyla mı açılması daha sevaptır?

Mübarek Ramazanı Şerif'te tutulan oruçlar kulluk biincimizin en üstün noktası. Peki orucumuzu neyle açmalıyız? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

HURMA YA DA SUYLA AÇIN

İftarın hurma, tatlı ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.), “Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10). Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğindedir. Yani orucu hurma ile açmak sünnettir. İlla hurma ile açılacak diye bir kaide yoktur. Ki hadiste Peygamberimiz, hurma yoksa suyla orucun açılabileceğini bildirmiştir.