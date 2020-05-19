Ortaokul öğrencileri 19 Mayıs’ta işitme engellileri unutmadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri 19 Mayıs Marşını işaret diliyle seslendirerek işitme engelli kardeşlerinin bayramını kutladı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim devam ederken öğrenciler sadece derslerde değil sosyal etkinliklerde de uzakları yakın etmeye devam ediyor. Manisa’da Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri Fatmanur Yıldız, Ayşe Sert, Abide Senem Mertsoylu ve Gözdesu Çelikler, evlerinde işaret diliyle 19 Mayıs Marşını seslendirdikleri kısa videoları öğretmenlerine göndererek büyük beğeni topladı. Aysel Öztürk, Zeliha Baykal Aydın, Yasemin Civan ve Gürol Serttaş öğretmenlerimizin de öğrencilerinden gelen videoları birleştirmesiyle ortaya işitme engelliler için bir bayram kutlaması çıktı. Öğretmenlerin gönderilen videoları birleştirerek hazırladıkları video işitme engellilere hitap ederken okulun sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe, “Uzaktan eğitim sürecinde 500’ün üzerinde canlı ders ve veli toplantılarıyla öğrencilerimizin yanında olduk. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli olarak öğrencilerinin yanında olduk. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında da farkındalık oluşturmak adına bu çalışma gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim yoluyla emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile milli mücadele şehitleri ile okulumuza ismi verilen şehidimiz Mehmet Savunmaz’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.