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Gündem Ortalık karıştı! İYİ Parti'de yumruklar konuştu
Gündem

Ortalık karıştı! İYİ Parti'de yumruklar konuştu

CHP ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti'nin Antalya teşkilatında yumruk yumruğa yaşanan kavgada İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:02:00 -
Ortalık karıştı! İYİ Parti'de yumruklar konuştu

İYİ Parti'de yumruklar konuştu. İYİ Parti Antalya Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu ile İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan arasında yaşanan yumruklu kavgada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Antalya'da yerel olarak yayın yapan Lider Gazetesi'nin haberine göre yumruk yumruğa kavga eden Musa Ertugan'ın geçtiğimiz hafta salı günü toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda ihraç istemiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ertugan'ın tedbirli olarak disipli kuruluna sevk edilmesinden dolayı partinin hiçbir faaliyetine katılamayacağı öğrenilirken, edinilen bir diğer bilgiye göre ise il binasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın görüntülerine İYİ Parti Genel Merkezi tarafından el konuldu aktarıldı.

Öte yandan bazı partililerin Musa Ertugan hakkında savcılığa "Bize siyaset yaptırmıyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10 gün iş göremez raporu almıştı

Kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmiş, yapılan tetkiklerde gözünün arka bölgesinde kırık olduğu tespit edilmişti. Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikâyetçi olmuştu.

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