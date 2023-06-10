Ortalık fena karıştı! Habertürk'ün patronu Turgay Ciner bakalım buna ne diyecek

Seçim öncesi yazarlarının, programcılarının "Muhalefeti dizayn ediyoruz" diyecek kadar şımardığı günlerde Habertürk'le ilgili eleştirel iki yazı yazdığını hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bu yazılar sonrası Ciner Grubu'nda bizzat yöneticiler tarafından dillendirilen dedikoduların kulağına geldiğini belirtti. Altınok, Habertürk'ün patronu Turgay Ciner'e seslendiği yazısında şunları kaydetti:

"Seçim öncesi yazarlarının, programcılarının "Muhalefeti dizayn ediyoruz" diyecek kadar şımardığı günlerde Habertürk'le ilgili eleştirel iki yazı yazdım.

Bu yazılar sonrası Ciner Grubu'nda bizzat yöneticiler tarafından dillendirilen dedikodular da elbette kulağıma geldi. Hâlâ da geliyor.

Habertürk'e operasyon çekiyormuşum da, seçim sonrası gruba el konulacakmış da.

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Tetikçi kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin paranoyalarına cevap verecek değilim.

Medya yöneticilerinin koltuk kavgalarını ilginç bile bulmuyorum. Kimseye, hele hele koskoca bir medya grubuna operasyon çekecek gücüm yok, böyle saçma sapan heveslerim de.

Ancak seçim sonrası siyaset yazarlarını magazine sürgüne göndererek yazdıklarımı harfi harfine doğrulayan Turgay Ciner'e buradan sesleniyorum.

Başındaki derdi arıyorsa, bir süredir "Düğmeye basıldı, Melih'inki öylesine bir yazı değil" diyerek yalanlarla ortalığı velveleye veren, grubu uzlaşı için AK Partili arayışına sürükleyenlere baksın.

Lütfen beni aranızdaki bu tartışmadan çıkartın."