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Yerel Ortalığı karıştıracaklardı! Irkçı provokatörlere darbe!
Yerel

Ortalığı karıştıracaklardı! Irkçı provokatörlere darbe!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 14:58:00 -
Ortalığı karıştıracaklardı! Irkçı provokatörlere darbe!

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları kışkırtmaya çalışan ve 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları kışkırtmaya çalışan ve 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Kayseri'de başlayan ve bazı illere sıçrayan taşkınlık olaylarına karışanlar tek tek tespit edilmeye devam edilirken İstanbul'da ortalığı karıştırmak isteyenlere göz açtırılmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu işleyen ve izinsiz toplanma olaylarına karışan şahıslara ilişkin çalışmalarına devam etti.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEKTEN TUTUKLANDILAR

Ekipler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarına karıştığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şahsa işlem yaptı. Gözaltına alınan 8 şahıstan 1’inin adli işlemleri devam ederken, 3’üne adli kontrol hükümleri uygulandı, 4 şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROVOKASYON YAPMAK İÇİN TOPLANAN GRUP YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmaların devamında ise İstanbul genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken 2 şahsa, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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