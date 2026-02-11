  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi! 28 Şubat kafalılara kapak olsun! Başörtülülerin gidemediği üniversitelerden kadın öğrenci rekoru kıran üniversitelere Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş TBMM’de… Güneş: Milletimizin gururuna dokundu İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame... İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim: Ali Yerlikaya görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü düşmanlarına ders! Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!”
Sağlık Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Kızılay ile yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik protokol imzalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkan’ını ziyaret etti.

 

Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzere yürütülen iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol metninin imzalandığını belirten Memişoğlu, "Afetlerden ilk yardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Fatma Meriç Yılmaz’a teşekkür ediyor, kurumlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti
Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti

Gündem

Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Kızılay 'kabul edilemez' diyerek duyurdu! Görevine son verildi
Kızılay 'kabul edilemez' diyerek duyurdu! Görevine son verildi

Gündem

Kızılay 'kabul edilemez' diyerek duyurdu! Görevine son verildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23