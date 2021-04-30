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Gündem Orta Asya'da su krizi! 2 ülke vatandaşları çatıştı: 39 ölü yüzlerce yaralı
Gündem

Orta Asya'da su krizi! 2 ülke vatandaşları çatıştı: 39 ölü yüzlerce yaralı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, yaralananların sayısı ise 153’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:02:00 -
Orta Asya'da su krizi! 2 ülke vatandaşları çatıştı: 39 ölü yüzlerce yaralı

Tacikistan-Kırgızistan sınırında dün meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi. Tacik basını, olayın meydana geldiği Çorkuh köyünde yaşayan 100’e yakın kadın ve çocuğun İsfara şehrine tahliye edildiğini yazdı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde dün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 31'e çıktığını açıkladı.

Kırgız makamları, ayrıca silahlı çatışmada yaralanan 134 kişiden 49'unun Bişkek'teki hastanelere getirildiğini söyledi.

8 Tacik öldü

Tacik basını da dün çıkan silahlı çatışmada 8 Tacik vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 90’dan fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Haberlerde, olayın meydana geldiği Çorkuh köyünde yaşayan 100’e yakın kadın ve çocuğun İsfara şehrine tahliye edildiği vurgulandı.

Uzlaşma sağlandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı bölgesindeki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle iki ülke vatandaşları arasında önceki gün başlayan kavga dün silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Ne olmuştu?

Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke vatandaşları arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kırgızistan saati ile 20.00’de ateş ilan edilmesine ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Çatışmalar saat 00.00 sularında sona ermişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

 

 

 

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