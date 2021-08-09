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Gündem Ormanlık alanı ateşe verdiler! 3 kişi enselendi
Gündem

Ormanlık alanı ateşe verdiler! 3 kişi enselendi

Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi. Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekipleri tarafından yakalanırken, 1'i ise kaçarak izini kaybettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:41:00 -
Ormanlık alanı ateşe verdiler! 3 kişi enselendi

Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi. Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1'i ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi Kent Ormanı girişindeki otları ateşe verdi. O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince kaçan şüphelileri kovaladı.

Kısa sürede 3 kişiyi yakalayan polis şahısları gözaltına alırken, bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Alevler ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olaya ilişkin kaçan diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlatırken, gözaltına alınan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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