  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu gençlere yazık değil mi? Bu neyin kafası böyle! Bir inat uğruna yapılacak iş mi bu!

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Hastane randevu sistemini kilitleyenlere farklı tarife! Türkiye’de bedava Fransa’da 5 euro

Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Oğlu için kendini feda etti... Bursa'da başıboş köpek dehşeti

Ali Koç iş dünyasını karıştırdı! Ünlü milyarder patronlar apar topar harekete geçti! Rezalet ki ne rezalet

Ramazan iklimini on bir aya taşıyalım

Subliminal mesaj böyle verilmiş! Yılar önce çekilen Kurtlar Vadisi’nde Ali Koç sahnesi

Katil İsrail’e karşı uyanık olmaya çağırdı! Dua ve boykot en büyük silahımız!

Yeniden Refah Partisi’nden flaş “seçim” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Yerel Ormanlık alanda korkutan yangın
Yerel

Ormanlık alanda korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-04-07 20:15:00 -
Ormanlık alanda korkutan yangın

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında meydana geldi. Edinilen bölgeye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen orman ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23