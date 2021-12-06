  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ormanlık alana devrilen otomobildeki kişiler yaralandı
Aktüel

Ormanlık alana devrilen otomobildeki kişiler yaralandı

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 00:11:00 -
Ormanlık alana devrilen otomobildeki kişiler yaralandı

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Tugay Y'nin (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerafettin Y. (75), Sadullah Y. (62) ve U.Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu
Gündem

Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu

Türkiye Barolar Birliği bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Yeni başkan, Metin Feyzioğlu'nu oylamada geçen sapkınların destekçis..
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay