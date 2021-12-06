Ormanlık alana devrilen otomobildeki kişiler yaralandı
Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Tugay Y'nin (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerafettin Y. (75), Sadullah Y. (62) ve U.Y. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.