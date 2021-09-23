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Gündem Ormanın tohumları böyle çalındı!
Gündem

Ormanın tohumları böyle çalındı!

Mersin’in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandılar.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 08:33:00 -

İlçede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı. Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.

Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli “Nitelikli hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.

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