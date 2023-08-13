  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çok Güzel Hareketler oyuncularından tuhaf hareketler! Bu kez çirkinleştiler, Şükriye Tutkun'dan sert tepki

Türkiye'nin devi olan şirkette: Tamı tamına 50 milyon dolarlık vurgun! Dev firma engellemek için kovmuş!

Milli Muharip Uçak için sıraya girdiler! Yunanistan çılgına dönecek

Koronavirüs'de korkutan rapor! Fransa resmen yeni gelişmeyi ilan etti: Eris virüsü için harekete geçti!

Bu Yaz Da “TRT Spor Yazı” Olacak

Market raflarında yerini alıyordu! Yumurta devinden kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın

Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun
Yerel Ormanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Yerel

Ormanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-13 03:43:00 -
Ormanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı. İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı kişiyi kurtardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Fırtına, Seyfiye kırsalındaki çoban arkadaşının yanına gitmek istedi.

Yolda dengesini kaybeden Fırtına yaklaşık 20 metreden dere yatağına düşüp mahsur kaldı.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri 2 saatlik çalışmayla yaralı Fırtına'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ormanlık alandan ekiplerce indirilen Fırtına ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fırtına'nın sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23