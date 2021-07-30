Orman yangınlarına ilişkin Antalya'dan açıklama

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 6 kentte alevlere müdahale sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede son durumu açıklayan Bakan Pakdemirli, "38 helikopterle yangınla mücadelemiz sürüyor. Şu anda yangınlarda iyiye gidiş var. Marmaris'te yerleşim yerlerinde tehlike kalmadı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın bölgesinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

Kanada'da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardı, 20 bin hektardı. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da California'da devam eden yangınlar var. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay yanan yangınlar. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Bağkur, SGK ve kredi borçlarına erteleme sağlayacağız" şeklinde konuştu. Pakdemirli;

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çok büyük bir travma var. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte seferberlik anlayışıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın yarasını sarmak için çalışıyoruz. Mahalle mahalle yangın alanlarınız geziyoruz. Bir taraftan yangın söndürme işlemleri sürerken gerek defterdarlık gerek bakanlık ekiplerince tüm hasar tespitlerini yapıyoruz. İnşlallh yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip işlerimizi bitireceğiz.

Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Manavgat'ta 4 noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi etkilemişti. 15 mahalle de kısmi olarak etkilenmişti. Orman Bakanlığımızca çalışmalar sürerken diğer bakanlıklarımızın destekleri devam etmektedir. Doğu kısmında 300 yapı tespit ettik. Tamamı değil kısmen etkilenme var. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızla direk görüşme halindeyiz. Talepleri dinliyoruz.