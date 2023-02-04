Orman yangınında 13 kişi öldü
Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Güney Amerika ülkesi Şili'de orman yangınlarına müdahale etmekle görevli bir yangın söndürme helikopteri düşmüştü. Düşen helikopterde ilk etapta 2 kişinin hayatını kaybetmişti.
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi Direktörü Mauricio Tapia, "Maalesef, toplamda 13 kaybımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Biobio bölgesinde 11 kişi hayatını kaybetti. Düşen helikopterde ise Bolivya uyruklu pilot ile Şilili teknisyen öldü" dedi.
Ülkede 50'den fazla orman yangını devam ediyor. (İLKHA)