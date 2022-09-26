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Yerel Orman yangını erken müdahale ile büyümeden söndürüldü
Yerel

Orman yangını erken müdahale ile büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde yakınlarındaki orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 16:11:00 -
Orman yangını erken müdahale ile büyümeden söndürüldü

İlçeye bağlı Köpenez Köyü yakınlarında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 3 kutu uçak, 2 dozer, 1 ekskavatör ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ayrıca Gediz, Hisarcık ve Simav yangın söndürme ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Tahmini 3 hektarlık alanın yandığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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