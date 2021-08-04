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Yaşam Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?
Yaşam

Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?

Yangınlara buzla müdahale olur mu? Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, orman yangınları için havadan buz atılır mı? Havadan atılacak olan buz yangınları söndürür mü?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 10:57:00 -
Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Ege ve Akdeniz'deki 160 yangın kontrol altına alındı ve 5 ilde 14 yangın devam ediyor. Yangınlara müdahale konusunda son bir öneri Milliyet yazarı Özay Şendir'den geldi. Şendir köşesinde, "Meteoroloji alanında ‘Hocaların Hocası’ Prof. Dr. Orhan Şen ile de konuştum aklıma gelenleri. Yangın ve beklenen yayılma alanına havadan yüzlerce metreküplük buz kalıpları atsak acaba ne olur?” ifadelerini kullandı.

Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?

Özay Şendir’in köşesinde yer alan ifadeler şöyle:

Hoca, yangın bölgesinde toprağı soğutmanın ve havayı nemlendirmenin önemli olduğunu, etkisi dar bir alanda kalacak olsa bile denenebileceğini söyledi.

Orman yangınına havadan attığımız su, toprağa ulaşamadan buharlaşıyor buz kalıbı toprağa ulaşabilir. Kullanmadığımız köpüğün buharlaşması sudan kat ve kat zor, buz da sudan daha fazla dayanacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dev buz kalıpları üretme ve yangın bölgesine atma imkânı da var.

Daha kötüsü olamayacağına göre, denesek ne kaybederiz?

 

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