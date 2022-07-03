Orman yakan PKK’lı hainler şimdi de trafoları yakıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içinde yer alan ve sabotaj eylemleri gerçekleştiren teröristler fabrika ve elektrik trafolarına saldırmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK, özellikle Türkiye’deki ve sınır ötesindeki operasyonlarla eylem kapasitesi ciddi şekilde sekteye uğrayınca, cansız varlıklarla savaşmaya çalışır duruma geldi. Örgütün şehir yapılanması içerisinde yer alan ve daha önce kendilerine Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını verdikleri iblisin çocukları ile geçtiğimiz yıl yaz aylarında turizm bölgesindeki ormanları ateşe vermişlerdi. Ağır darbeler alan terör örgütü PKK’nın hedefi “çevre terörizmi” ve “Turizm terörü” olarak değerlendirildi. PKK, Türkiye’de temmuz-ağustos döneminde özellikle yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde orman sabotajları gerçekleştirerek dikkat çekmeye çalışmış önce sosyal medya hesaplarından yangınları üstlenmiş dünya kamuoyunun tepkisini alınca yalanlamaya çalışmıştı. Ancak PKK terör örgütünün bu eylemleri son yıllarda ekonomik getiri içerisindeki payı oldukça büyük olan turizmi sekteye uğratarak, Türkiye’nin bölgesel ve ulusal ekonomisine zarar vermekti. Bu yılın başlarından bu yana bu tür eylem girişimlerinde parmağı olduğu değerlendiren PKK’nın fabrika, iş makineleri, tersane gibi ekonomiye yönelik saldırılara devam ettiği görülüyor.

Trafoyu yakarak vatandaşları karanlığa mahkûm etmek istedi

Kahraman güvenlik güçlerinin karşısına çıkmayı bırakın yakalanmamak için kaçacak delik arayan teröristler son zamanlarda, sabotaj eylemleri yaparak kaçma ve pankart asma gibi eylemlerle yetinir oldu. Haziran ayı başında kendilerine, “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adını veren iblis oluşuma, İçişleri Bakanlığı koordinesinde bir dizi operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yanıcı, patlayıcı maddelerin yanı sıra birçok örgütsel doküman ele geçirildi. Bu operasyonun ardından PKK, “Jinen Tirejen Roje İnisiyatifi” adı altında bir iblis oluşumu daha devreye soktu. Bunlarda diğerlerinin yaptığı gibi fabrika, araç, şantiye gibi yerlere saldırmaya başladılar. Bu bukalemun iblis teröristlerin son gerçekleştirdiği eylem vatandaşları karanlıkta bırakmak için düzenlediklerini iddia ettiler. Örgütün medya organına yaptırılan haberde, “Jinen Tirejen Roje İnisiyatifi olarak yapılan eylemlerin ayrıntıları şu şekildedir: 25.06 tarihinde İstanbul Pendik otoyolunda bulunan bir trafoya birimlerimizce eylem yapılmıştır. Eylemde otoyol ve çevre fabrikalara elektrik sağlayan trafo ateşe verilmiş, olay sonrasında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye gitmiştir. Fabrikalara sağladığı enerji kesilmiş ve karanlığa gömülmüştür” ifadeleriyle vatandaşlara karşı işlenmiş suçlarını itiraf etmiş oldular.