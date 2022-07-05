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Yerel Orman yakan 3 kişi tutuklandı
Yerel

Orman yakan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ormanda piknik yaparken yangın çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 15:49:00 -
Orman yakan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Alay komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ-Şarköy yolu üzerinde orman yangınlarını önlemek denetimlerini artırdı.

Denetimlerde, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Askerasıldı mevkiinde orman içerisinden dumanların çıktığı görülerek kısa sürede olaya müdahale edildi. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, şahıslar kısa sürede gözaltına alındı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek yangının daha fazla büyümeden engellemiş oldu.

Söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm alan ve 100 adet meşe ağacının zarar gördüğü öğrenilirken, piknik yaparken yangına sebebiyet verdikleri öne sürülen U.C, B.A, ve C.A isimli üç kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 3 kişi yangına sebebiyet vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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