Orman Mühendisler Odası'ndan orman yangınları ile ilgili basın açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından yapılan işte o basın açıklaması;

28 Temmuz'da başlayıp 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan Akdeniz ve Ege bölgemizdeki yangınlar 56 ilde 302 orman alanında 247 ziraat alanda olmak üzere 549 noktada meydana gelmiştir Türkiye'de nemin %30 Sıcaklığın 30 santigrat seviyesinde rüzgâr hızının da saatte 30 km olduğu durumlarda orman yangınları için kırmızı alarm verilir.

ABD'i, Kanada, Avustralya ve Fransalı bilim adamları nemin %20nin altında, sıcaklığın 40°'de, rüzgârında 40 km saate ulaştığı yangınlarda söndürme çalışması yapılamayacağına, yerleşim yerleri ve can güvenliği haricinde bir çalışma yapılmaması gerektiğine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmışlardır

Akdeniz ve Ege bölgemizden başlayıp 56 ilimizde cereyan eden yangınlarda nemin %9 seviyelerine kadar indiği, sıcaklığın 40° seviyelerinde seyrettiği rüzgâr hızının da 50 km‘nin üzerine çıktı bir dönemde 16 günlük bir zaman diliminde bu 549 noktadaki yangın kontrol altına alınmıştır Buda şunu göstermektedir ki Orman Genel Müdürlüğü ve Ateş Savaşçısı orman mühendisi memur ve işçilerimiz bu noktada başarılı bir sınav vermişlerdir.

Bir yandan güneyde orman yangınları bir yandan da Karadeniz bölgesinde selleri felakete dönüşmüş boyutta yaşadık.Artık bu dakikadan itibaren gerek yangın ve sel öncesi gerek yangın ve sel olayı yaşandıktan sonraki müdahale süreçleri, gerekse de yangın ya da sel sonrası alınması gereken tedbirler konusunda artık detaylı düşünme ve bilimsel verileri masaya yatırma dönemindeyiz.

Bu konuda Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu çalışmalarını başlatmış olup çalışmaları sonucunda çıkacak olan raporu gerek ülkemizin gerekse tüm Doğa Çevre ve Orman sevgisine sahip kamuoyunun bilgisine sunacağız

Orman Mühendisleri Odası olarak bu süreçle ilgili bizzat şahsım ve yönetim ekibimiz ve üyelerimizin sahada müşade ettiği verileri değerlendirdiğimizde önümüze yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birlikleri ile ilgili somut veriler çıkmıştır

Devletimizin hava filosu envanterineTürkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alması gerektiğini veOrman Genel Müdürlüğü'nün işçi memur mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu (OPBK) ön inceleme raporunu kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz.26.08.2021

Hasan TÜRKYILMAZ

Genel Başkan