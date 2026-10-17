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Gündem Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun duruşmasına katılan iki isme seslendi: Sizi Böcek’in duruşmasına da bekliyoruz!
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Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun duruşmasına katılan iki isme seslendi: Sizi Böcek’in duruşmasına da bekliyoruz!

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Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun duruşmasına katılan iki isme seslendi: Sizi Böcek’in duruşmasına da bekliyoruz!

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Saadet Partili Bülent Kaya ve Birol Aydın’ın Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına katılmasını sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, iki isme seslenerek, “Ben kendilerini Muhittin Böcek’in Antalya’da yakında başlayacak olan duruşmalarına da bekliyorum” dedi.

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında gazeteci Murat Ağırel hakkındaki son gelişmelerin yanı sıra Saadet Partili Bülent Kaya ve Birol Aydın’ın Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasına katılmasını gündemine taşıdı.

Karahasanoğlu, fon soruşturmasına ilişkin iddialarda bazı isimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Kaya ve Aydın’ın, İmamoğlu söz konusu olduğunda farklı bir tutum sergilediğini yazdı.

“BÖCEK’İN DURUŞMASINDA DA GÖRELİM”

İki ismin Silivri’deki duruşmaya katılmasına tepki gösteren Karahasanoğlu, aynı ilgiyi haklarında çeşitli suçlamalar bulunan diğer belediye başkanlarının davalarında da göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, özellikle eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden şu çağrıyı yaptı:

“Ben kendilerini Muhittin Böcek’in Antalya’da yakında başlayacak olan duruşmalarına da bekliyorum.”

Karahasanoğlu yazısında Tanju Özcan ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki dava ve iddiaları da hatırlatarak, Kaya ile Aydın’ın bu isimlerin duruşmalarına da katılıp katılmayacağını sordu.

“İMAMOĞLU’NA GÖSTERDİKLERİ İLGİYİ...”

Karahasanoğlu yazısının sonunda, Bülent Kaya ve Birol Aydın’ın Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutumunu eleştirerek, benzer yaklaşımı haklarında yolsuzluk veya başka suçlamalar bulunan diğer isimler için de göstermelerini beklediğini kaydetti.

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