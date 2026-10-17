Siyonist şirketten akıl almaz skandal: İnternet reklamı üzerinden casusluk!

İsrail merkezli Discover-Tech’in, sıradan internet reklamlarını kullanıcıları takip etmek ve seçilen cihazlara casus yazılım ulaştırmak için kullandığı ortaya çıktı. Siyonistler kötülük ve casusluk yolunda hemen her yolu deniyor… Siyonistler için amaca ulaşmada her yol mübah! Bugüne kadar casusluk yolunda hemen her yola başvuran Siyonist İsrail’in son casusluk skandalı şapka çıkarttı!

Citizen Lab’in araştırması, Al Jazeera’daki cihazlara bu yöntemle sızıldığını gösteriyor.

Reklamların ulaştığı ağlar arasında NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları da bulunuyor.

Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab’in 15 Ekim 2026’da yayımladığı araştırma, dijital reklamcılığın casus yazılım operasyonlarında nasıl kullanıldığını ortaya koydu.

The Guardian’ın da gündeme taşıdığı araştırmanın merkezinde, kendisini reklam teknolojisi şirketi olarak tanıtan Siyonist İsrailli Discover-Tech yer alıyor.

Citizen Lab’e göre şirketin işlettiği Controlium platformu, reklam altyapısıyla casus yazılım sağlayıcıları arasında bağlantı kuruyor.

Kullanıcıların belirlenmesini ve seçilen cihazlara saldırı yönlendirilmesini sağlayan bu yöntem, araştırmacılar tarafından “AdFection” olarak adlandırılıyor.

Sistemde, Android ve iOS reklam kimlikleri kullanılarak belirli kullanıcılar hedeflenebiliyor.

Saldırının başlaması için kişinin bağlantıya tıklaması veya dosya indirmesi gerekmiyor.

Reklamın internet sitesinde ya da uygulamada yüklenmesi, hedef cihazda saldırı sürecini başlatabiliyor.

Ancak bu, her telefonun her koşulda ele geçirilebildiği anlamına gelmiyor.

AKLA GELMEDİK ŞEYTANLIKLAR!

The Guardian’ın aktardığına göre casus yazılımlar mesajlara, fotoğraflara ve e-postalara erişebiliyor; telefon görüşmelerini kaydedebiliyor ve mikrofonu gizlice açabiliyor.

Citizen Lab, Discover-Tech’in reklam ağı ile İsrail kökenli casus yazılım üreticisi Candiru arasında teknik bağlantılar tespit etti.

Araştırmada Discover-Tech, hedefe ulaşmak için reklamları kullanan aracı; Candiru ise cihaza yerleştirilen casus yazılımın sağlayıcısı olarak öne çıkıyor.

İŞTE SOMUT ÖRNEK: AL JAZEERA’YA SIZMA TEKNİK BULGULARLA DOĞRULANDI

Araştırmanın somut vakası Al Jazeera oldu.

Citizen Lab, 2024 ve 2025 yıllarında yayın kuruluşunda en az 45 cihazın hedef alındığını ve cihazlara Candiru casus yazılımı bulaştırıldığını bildirdi.

Ele geçirilen cihazlardan birinde Windows üzerinde çalışan zararlı bir dosyanın bulunması, saldırının bilgisayarları da kapsadığını gösterdi.

Citizen Lab, Controlium’u kullanan Candiru’nun geçmişte hükümet yetkilileri, gazeteciler, iş insanları, aktivistler, akademisyenler ve büyükelçilik çalışanlarını hedef alan casus yazılımlar geliştirdiğini hatırlatıyor.

Bu geçmiş, reklam üzerinden çalışan saldırı altyapısının neden kaygı yarattığını açıklıyor. Ancak söz konusu meslek gruplarının tamamından kişilerin bu operasyonda ele geçirildiği doğrulanmış değil. Araştırmada bütün mağdurların adlarını içeren bir liste de sunulmuyor. Al Jazeera, adı açıklanan ve cihazlarına sızıldığı teknik olarak gösterilen kurum olarak öne çıkıyor.

İSRAİL’İN CASUSLUK FAALİYETLERİ!

Siyonist İsrail’in casusluk ve istihbarat faaliyetleri, dış istihbarat örgütü Mossad, iç istihbarat Şin Bet (Şabak) ve askeri istihbarat Aman aracılığıyla yürütülmekte…

Siyonist İsrail’in Öne çıkan başlıca faaliyet alanları ve yöntemleri şunlar:

1. Küresel Takip ve Siber Casusluk

* Siber Güvenlik ve Casus Yazılımlar: İsrail merkezli bazı siber güvenlik ve teknoloji firmalarının geliştirdiği gelişmiş casus yazılımlar vasıtasıyla küresel ölçekte çok sayıda cihaz ve sisteme erişim sağlandığı yönünde raporlar bulunmaktadır.

* Telekomünikasyon Ağları: İsrailli telekomünikasyon ve teknoloji altyapılarının küresel birer telefon ve veri takip ağına dönüştürüldüğüne ilişkin uluslararası ve yerel basın (örneğin Haaretz kaynaklı raporlar) iddialar gündeme gelmiştir.

2. Yabancı Ülkelerde Keşif, Takip ve Operasyonlar

* Hedef Alınan Kişiler: Türkiye dahil çeşitli ülkelerde, İsrail aleyhine faaliyet gösteren yabancı uyruklular, Filistinli aktivistler veya insani yardım sebebiyle bulunan kişiler hedef alınabilmektedir.

* Yöntemler: Keşif, fiziki takip, darp, kaçırma, siber izleme ve dezenformasyon gibi yöntemler kullanılır.

* Eleman Temini: Sosyal medya üzerinden verilen iş ilanları veya yönlendirmelerle yerel ajanlar/kuryeler (kripto para ve havale sistemleri üzerinden ödeme yaparak) sahada kullanılabilmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlarla bu ağlara yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirilmiştir.

3. Müttefik Ülkelerde İstihbarat Faaliyetleri (Örn. ABD)

* İsrail’in ABD'deki bilgi toplama ve istihbarat faaliyetleri bazen iki ülke arasında gerilimlere yol açabilmektedir.

Örneğin, Pentagon’un İsrail’in ülkedeki casusluk ve bilgi toplama faaliyetlerine yönelik güvenlik uyarılarını ve değerlendirmelerini en yüksek seviyeye çıkardığına dair raporlar kamuoyuna yansıdı.

Kaynak: Milli Gazete