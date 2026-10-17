Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı!

Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, çocukların güzellik yarışmalarında podyuma çıkarılmasını köşesine taşıdı.

Antalya’da 23-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilen ve 4 ila 13 yaş arasındaki çocukların katılacağı “Little Miss and Little Mister United World” organizasyonuna dikkat çeken Karayel, çocuk güzellik yarışmalarının yasaklanması gerektiğini yazdı.

FUNDA KARAYEL: ÇOCUK GÜZELLİK YARIŞMALARI YASAKLANMALI

Karayel, yazısında 2007 yılında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Little Miss World” yarışmasını hatırlattı.

Dönemin haberlerinde çocukların transparan ve oryantal kıyafetlerle podyuma çıkarılması nedeniyle organizasyonun büyük tepki çektiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Karayel, bugünkü organizasyonla geçmişteki yarışma arasında kurumsal bağlantı bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Karayel, isim benzerliğinin tek başına iki organizasyonun aynı yapı tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamayacağının özellikle altını çizdi.

“DÖRT YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İÇİN GÜZELLİK NEDİR?”

Çocukların küçük yaşlarda makyaj yapılarak ve yetişkinleri taklit eden kıyafetlerle jüri karşısına çıkarılmasını eleştiren Karayel, meselenin yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığını belirtti.

Karayel şu soruları yöneltti:

“Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun?”

Çocukluk döneminin oyun, merak ve keşfetmeyle geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Karayel, yetişkinlerin çocuklara küçük yaşta kendilerini başkalarıyla kıyaslamayı ve dışarıdan onay beklemeyi öğrettiğine dikkat çekti.

Karayel, çocuk güzellik yarışmaları için, “Düpedüz rezalet bu yarışmalar” ifadelerini kullandı.

OTEL REKLAMLARINDAKİ ÇOCUK GÖRSELLERİNE DE TEPKİ

Funda Karayel’in gündeme taşıdığı bir diğer konu ise organizasyonun yapılacağı belirtilen otelin tanıtım materyalleri oldu.

Otelin reklamlarında bikinili çocuk görsellerine rastladığını belirten Karayel, tartışmanın çocukların plajda ne giydiği olmadığının altını çizdi.

Asıl sorgulanması gereken noktanın, çocuk bedenlerinin ticari reklam ve pazarlama materyallerinde nasıl kullanıldığı olduğunu ifade etti.

Karayel, dijital ortamda yayımlanan çocuk fotoğraf ve videolarının daha sonra kimler tarafından kaydedileceğinin veya nerelerde yeniden kullanılacağının kontrol edilemeyebileceğine dikkat çekerek çocukların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurguladı.

VALİLİĞE VE İLGİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

Sabah yazarı, Antalya Valiliği başta olmak üzere yerel makamlar ve çocukların korunmasından sorumlu kurumlara da çağrıda bulundu.

Karayel; organizasyonun yaş gruplarının, kıyafet kurallarının, sahne düzeninin, çocukların görüntülerinin hangi şartlarda kullanılacağının ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Gerekli görülmesi halinde organizasyonun engellenmesini isteyen Karayel, çağrısını şu sözlerle özetledi:

“Çocukları da taçlandırmak yerine onları koruyalım.”

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

Funda Karayel yazısının devamında çocukların dijital dünyadaki güvenliğine ilişkin düzenlemeleri de ele aldı.

Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilecek kısıtlamalar ile 15-18 yaş grubuna yönelik yaş doğrulama sistemine değinen Karayel, yeni sistemde yaş doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılmasının planlandığını aktardı.

Karayel, çocukların sosyal medya platformlarının yanı sıra çevrim içi oyunlardaki zararlı içeriklerden korunmasının da önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’den günlük erişimi belirli bir seviyenin üzerinde bulunan yurt dışı merkezli oyun platformlarına temsilci zorunluluğu getirilmesini olumlu değerlendiren Karayel, çocukları şiddete teşvik eden oyunlara karşı da daha sıkı tedbirler alınmasını istedi.