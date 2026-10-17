Yemen’de sıcak saatler! 1292 operasyon: 430’dan fazla Husi öldü veya yaralandı

Yemen’de çatışmalar giderek şiddetleniyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, İran destekli Husilere karşı yürütülen “Yemen Şafağı” harekâtına ilişkin son gelişmeleri duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Husilere ait hedeflere yönelik 1292 operasyon gerçekleştirildi.

HUSİ MEVZİLERİ VE İKMAL HATLARI HEDEF ALINDI

Yemen Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarda Husilere ait askeri mevziler, savunma noktaları, tahkimatlar ve siperlerin hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca ateş destek noktaları, yedek birliklerin toplandığı bölgeler ile örgütün nakliye ve ikmal araçlarının da hedefler arasında bulunduğu belirtildi.

430’DAN FAZLA HUSİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Yemen ordusunun açıkladığı bilançoya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 430’dan fazla Husi mensubu öldürüldü veya yaralandı.

Çatışmalar sırasında Husilere ait 100’den fazla askeri araç ve teçhizatın da imha edildiği bildirildi.

Açıklanan rakamların bağımsız kaynaklar tarafından teyit edildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

STRATEJİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Sahadaki en önemli gelişmelerden biri ise başkent Sana’nın doğusunda yaşandı.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Marib vilayetindeki stratejik öneme sahip bazı mevzilerde kontrolü ele geçirdiği açıklandı.

Güney ve batı cephelerinde de Husiler üzerindeki askeri baskının artırıldığı, örgütün operasyon kapasitesinin zayıflatılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

HUSİ SAHA KOMUTANLARI YAKALANDI

Yemen ordusu ve Halk Direniş Güçlerinin operasyonlar sırasında Husilere bağlı bazı saha komutanlarını da yakaladığı bildirildi.

Yakalanan kişilere yürürlükteki askeri ve hukuki prosedürler doğrultusunda işlem yapıldığı aktarıldı.

AİLELERE “ÇOCUKLARINIZI KORUYUN” ÇAĞRISI

Yemen ordusunun açıklamasında Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan ailelere de çağrıda bulunuldu.

Ailelerden çocuklarını silah altına alınmaktan korumaları ve çatışma bölgelerine göndermemeleri istendi.

BABÜLMENDEB HATTINDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve Yemen’in çeşitli bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015’ten itibaren Yemen hükümetine Husilere karşı destek verdi.

Son dönemde çatışmalar özellikle Hudeyde-Taiz-Babülmendeb hattında yoğunlaştı. Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde’den Taiz yönüne doğru başlattığı ilerleyişin ardından çatışmaların dağlık Taiz bölgesinde şiddetlendiği bildiriliyor.

Babülmendeb Boğazı’nın Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.