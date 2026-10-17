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Aktüel Batı'da değişen bir şey yok: Avusturya'da İslam düşmanlığı!
Aktüel

Batı'da değişen bir şey yok: Avusturya'da İslam düşmanlığı!

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Batı'da değişen bir şey yok: Avusturya'da İslam düşmanlığı!

Avusturya’da yayımlanan güncel raporlar, Müslüman karşıtlığının eğitimden çalışma hayatına ve kamu kurumlarıyla ilişkilere kadar uzandığını ortaya koydu. Raporda özellikle başörtülü kadınların ve kız öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Avrupa'da ayrımcılık" başlıklı dosya haberinin on ikinci ve son bölümünde, resmi eşit muamele kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının son değerlendirmeleri üzerinden ülkedeki Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılık deneyimleri derlendi.

Avusturya Müslüman Karşıtı Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Belgeleme ve Danışma Merkezi Dokustelle'nin 11 Haziran'da yayımladığı 2025 raporunda, Müslümanları veya Müslüman olarak algılanan kişileri hedef alan 1684 olay kaydedildiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuruluşun kayıtlarındaki en yüksek seviyeye ulaşan vaka sayısının toplumdaki bütün olayları kapsamadığı ve gerçek sayının daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Vakaların yüzde 63,1'inin çevrim içi gerçekleştiği ifade edilen raporda, ırkçılığın bireysel davranışlarla sınırlı kalmadığı, siyasi söylemler ve kurumsal uygulamalarla da yeniden üretildiği kaydedildi.

Raporda, yılın son iki ayında bildirimlerin yoğunlaştığına işaret edilerek, bu gelişme başörtüsü yasağına ilişkin tartışmalar ve bazı siyasi kampanyalarla ilişkilendirildi.

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