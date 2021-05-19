Orman işçisinin feci ölümü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman işçisi, indiği sırada hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını yaşamını yitirdi.
İsa M. idaresindeki 48 AEL 336 plakalı kamyon, Uğurlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda durduğu sırada araçta bulunan orman kesim işçisi Arif Sağın araçtan indi.
Bu sırada hareket eden kamyonun altında kalan Sağın, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.