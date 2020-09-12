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Ekonomi Orman Genel Müdürü Karacabey'den Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
Ekonomi

Orman Genel Müdürü Karacabey'den Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

"Yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor" - "Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:26:46 -
Orman Genel Müdürü Karacabey'den Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana Pozantı'daki yangınının kanyon içine hapsedildiğini belirterek, "Yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Karacabey, yazılı açıklamasında, Adana Pozantı Eskikonak mevkisinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yangına bölgesine 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildiğini belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor."

Karacabey, söz konusu alandaki yangının can ve mal tehdidi oluşturmadığını ve orman varlığını tehdit etmediğini kaydederek, "Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yol bulunmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak. Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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