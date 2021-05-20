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Ekonomi Orman Genel Müdürlüğümüzde 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz
Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğümüzde 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:01:00 -
Orman Genel Müdürlüğümüzde 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz

Pakdemirli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Orman Genel Müdürlüğümüze eleman alıyoruz. Yangınlarla mücadele edecek, ormancılık faaliyetlerinde çalışacak 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçiler için 4 ay daha ilave süre uzatımına gidiyoruz. Uzatım kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. İşçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar. Hayırlı olsun.”

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