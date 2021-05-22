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Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları

OGM işçi alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 bini aşkın personel alımı gerçekleştirilecek. İş arayan pek çok kişi OGM personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, OGM personel alımı başladı mı? OGM personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-05-22 10:56:00 -
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 ay 29 gün çalışacak 2 bini aşkın personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. İş başvurusu yapmak isteyenler ise nereye ne zaman başvurmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, OGM başvuruları başladı mı?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun” dedi.

Başvuru tarihleri, personel alım şartları konusunda henüz ilan yayımlanmadı. OGM personel alımı ilanı yayımlandığında haberlerimizde yer alacak.

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