Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesine mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar söz konusu alımlara dair birçok sorunun yanıtını aramaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları başladı mı?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nereden yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday davet edilecek. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda netleşecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden açıklanacak.

İşe alım sürecine ilişkin bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Geçici işçiler kaç gün çalışacak?

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamasında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.