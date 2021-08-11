Orman arazilerinde özel ağaçlandırma müracaatları eylülde başlıyor

Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde şahıslar veya şirketler tarafından hazırlanan ve Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülerek onaylanan projelere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma yaptırılıyor.

Özel ağaçlandırma müracaatında bulunulabilmesi için minimum saha büyüklüğünün, orman arazilerinde 5 dekar, hazine arazilerinde 20 dekar, tapulu arazilerde 5 dekar olması gerekiyor.

Şahıslar bir defada en fazla 500 dekar alanda, şirketler ise bir defada en fazla 3 bin dekar alanda özel ağaçlandırma yapabiliyor.

Özel ağaçlandırmalarda ceviz, badem, zeytin, kestane, antepfıstığı (Siirt fıstığı), harnup, alıç, defne, mahlep gibi türlerle de çalışma yapılabilmekte, bu türlerin altında tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesine de izin verilmektedir.

2021 yılı orman arazilerinde müracaatlar e-devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğüne (E-Devlet üzerinden özel ağaçlandırma yazıldığı zaman sistem otomatik gösterir) 1-31 Eylül arası yapılacak.

Konu ile ilgili olarak tüm orman işletme şeflik ve müdürlüklerinden bilgi alınabilecek. Hazine arazilerindeki müracaatlar ise defterdarlık veya mal müdürlüklerine yapılıyor. Tapulu arazilerdeki müracaatlar yılın her zamanında, tapu kayıt belgesi ile birlikte yine Orman İşletme Müdürlüğüne yapılıyor.

Bu çalışmalar 23 Mart 2020 tarihli ilgili yönetmelikte yayınlanmıştı. Ayrıca, orman arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili en yakın orman idaresine başvurulması halinde gerekli bilgilendirme yapılacak.

Orman arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırmalarda, bir defada 49 yılı geçmemek üzere çalışma yapılacak türün idare müddeti kadar saha izni verilebiliyor.

Hazine arazileri, bir defada 10 yıl olmak üzere çalışma yapılacak türün idare müddeti kadar kiralanabiliyor.

Özel ağaçlandırmalarda proje yatırım bedelinin yüzde 25'i Orman Genel Müdürlüğünce proje sahibine hibe olarak verilmektedir.

Özel ağaçlandırma çalışması yapan kişinin, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden kişi, çalışmaya konu olan ağaç türünün de ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, zeytin, kuşburnu gibi odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türü olması durumunda, proje yatırım bedelinin yüzde 65'i Orman Genel Müdürlüğünce proje sahibine hibe olarak veriliyor.

Yüzde 65 hibe uygulaması, her bir kişiye bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 30 dekar sahada yapılacak özel ağaçlandırma proje uygulamaları için verilebiliyor.





