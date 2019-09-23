Kadınlar tarafından çok sevilen hayran olunan bir çiçektir orkide. Narindir ve severek baktıkça ömrünü uzatırsınız. Çok sevilen orkidenin bakımı konusunda endişe edilir. Orkide nasıl sulanır? sorusu bu bağlamda en çok merak edilen konular arasındadır. Orkide bakımına dair ayrıntılar araştırılır. Peki, Orkide nasıl sulanır? İşte detaylar...

Orkide nasıl sulanır?

Sıkça yapılan bir hatanın aksine orkideleri her gün sulamak pek sağlıklı bir yaklaşım değil. Orkide çiçeklerinin kökü nemli olmayı sevmez bu nedenle haftada 2-3 kez sulama yapmak yeterli olabilir. Bunun dışında ise haftada 1 kez yapraklarına su sıkabilirsiniz. Sulama yaparken mevsimi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yaz aylarında su ihtiyacı artabilirken kışın bu ihityaç azalıyor. Orkideyi ne zaman sulamanız gerektiğini anlamak için ise kurşun kalem kullanabilirsiniz. Saksının ortasına yakın bir yere batıracağız kurşun kalemin ucu kurduğu zaman çiçeğinizi sulayabilirsiniz.

1. adım, öncelikle şeffaf, saydam bir saksıda hafif güneş alan, seveceği, sık sık yerini değiştirmeyeceğiniz bir yuva yapmalısınız. Kendini güvende hissetmeli tıpkı biz insanlar gibi. Ancak o zaman özgürce büyüyüp serpilebilir. Ara ara haşladığınız yumurta suyunu soğutup orkidenizi sulayabilirsiniz. Bu da besleyici bir sulama önerisidir.

2. adım, haftada bir su ihtiyacını gidermeniz gerekir. Toprağı çok sulu kalmamalı. Hatta banyolama işlemi ile sulanmak en sevdiğidir.

Banyolama işlemi ile sulamak: Su dolu bir kaba batırıp çıkarma işlemi.

Orkide çiçekli iken yaprak çıkarmaz. Yeni yaprak çıkarıyorken de çiçek açmaz. Maalesef çiçekleri dökülünce orkideyi pek sevmeyiz. Halbuki en ilgiye ihtiyacı olduğu zaman, çiçekleri döküldüğü zamandır. Çocuk gibidir; sevilmek, şefkat görmek, sohbet etmek ister. Bunlarla beslendikçe de daha çok olumlu reaksiyon gösterir.

Çiçekleri döküldükten sonra asla dalın tamamen kuruması beklenmemeli ve budanmalıdır. 3 boğum sayıp 3. boğumdan bir parmak yukarıdan kesilir. Kesildikten sonra kesilen dal mutlaka kapanmalıdır ki kuruma işlemi devam etmesin. Ben kestiğim dalı hep yakarım. Böylelikle 2 haftayı bulmadan yeni dal alt boğumdan selam verir. Eğer dal çıkmadan yaprak vermeye başlamışsa kök kendini yukarı taşıyor demektir. Yaprak açma dönemi bitmeden de çiçeklenmez. Eğer kök, yaprak çıkarma evresinden sonra çok yukarıya taşındıysa toprak değiştirilmeli; kök daha da toprağın içine yerleştirilerek dikilmelidir.

Toprak değiştirme esnasında yeni toprakla eski toprak karıştırılırsa daha faydalı olur. Zaman zaman toprakta küçük böceklenmeler görürsünüz. Bunun için cam sil sıkarak onları yok edebilirsiniz. Bazı orkidelerde uzun pörçükler oluşur. Kuruyanları kesip ayırabilirsiniz fakat canlılara karışmayın. Toprağın içine sokmanız yeterli.

Orkide çiçeği bakımından hoşnut ise size yavrular. Ya dalda yeni minik yaprak görürsünüz ya da kökün yanından yeni kök biter. Biraz büyümesi beklenmeli ve anneden o şekilde ayrılmalıdır. Yavru orkide de narindir ve şefkat ister. Anneden ayrıldıktan sonra bir süre annenin toprağında ya da ayrı saksıda yine anne saksının yanında olmalıdır. Zamanla yapraklar büyür, serpilir, dallanır, çiçeklenir. Ve bu ana şahit olmak en paha biçilemez duygudur. Tıpkı yeni doğan bir bebeğin büyüme evrelerine şahit olmak gibi.