Orkide Bakımı: Orkide bakımı rehberi! Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz... Binlerce yıllık sır...

Orkide bakımı bir çoğumuz tarafından çok zor bir işlem gibi görünse de, aslında biraz bilgi ile sizler için çok zevkli bir uğraş haline gelebilir. Bu bilgileri öğrenerek, orkidelerin bakımını büyük bir zevkle yapabilmeniz adına; orkide bakımı hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri bu başlık altında topladık.

Orkide bakımı rehberi sayesinde; orkide seçiminizden başlayarak, orkidenin eve gelmesi ve eve gelen orkideyi yaşatmak adına neler yapmanız gerektiğini, orkide bakımı rehberimizde bulabilirsiniz.

Orkide Bakımı Rehberinde Bulacağınız Konulardan Bazıları

Orkide bakımına geçmeden önce; gelin hep birlikte hangi orkideyi yetiştireceğimizi belirleyelim. Orkideler çeşit bakımından oldukça geniş bir aileye sahiptir. Dünya üzerinde henüz tanımlanmış yaklaşık 1000 cinsi ve 22 binden fazla türü bulunmaktadır. Dünya üzerinde en çok tercih edilen orkide cinsi; bakımı ve üretilmesinin kolay olması sebebiyle Phalaenopsis orkidelerdir.

Phalaenopsis orkide çiçekçilerde en çok satılan orkide çeşitidir ve fiyatları da diğer orkidelere göre daha uygundur. Eğer orkide bakımı konusunda yeni iseniz, size tavsiyem Phalaenopsis cinsi bir orkide ile bu işe başlamanızdır.

Dünya üzerinde en popüler orkide çeşitleri ise;

CATTLEYA

Renkleri; beyaz, lavanta, mor, sarı ve kırmızı olan büyük, gösterişli orkidelerdir. Çiçeklerinin güzelliği ile tanınırlar. Sene boyunca bir kaç hafta olmak üzere çiçek açarlar.

CYMBİDİUM

Beyaz, pembe, kırmızı, yeşil veya sarı renklidirler. Uzun ve gösterişli sapları vardır. Cymbidium; yılda bir kez, 30 ila 45 gün veya daha fazla çiçek açar. Çiçek açma dönemleri; Nisan ayı başlangıcı ve sonudur. Ayrıca bazı olumlu şartlar sağlandığında temmuz-ağustos aylarında da çiçeklerini koruyabilirler. Cymbidium orkide bakımı kolaydır.

DENDROBİUM

Bakımı kolay, beyaz, sarı, yeşil, pembe, kırmızı, mor, çizgili veya lekeli çiçek açan türleri bulunur. Genellikle en az iki ay ve bazen beş aya kadar, yılda bir veya iki kez çiçek açarlar.

MİLTONİA

Yaygın olarak güzel çiçekler sunan, hercai menekşe orkide olarak bilinir. Bu orkide çeşidinin bir çok türü muhteşem bir koku yaymaktadır. Bakımı kolay olan bir orkide çeşididir.

ONCİDİUM

Uzun sapları üzerinde küçük ve farklı boyutlarda çiçekler açar. Orkide bakımı kolaydır. Sarı, kırmızı, maun rengi mevcuttur. Her biri 30 ila 45 gün boyunca yılda bir ila iki kez çiçek açarlar.

PAPHİOPEDİLUM

Lady's Slipper (Terlik orkidesi) olarak da bilinir. Kompakt olan bu orkideler genellikle tek bir çiçek üretirler.

PHALAENOPSİS

Genellikle güve orkide olarak bilinen bakımı ve yetiştirmesi en kolay orkide türüdür. Birden fazla rengi bulunmaktadır. Bunlar; beyaz, sarı, pembe, kırmızı, mor, çizgili veya lekeli renktedirler.

Orkide çeşitleri hakkında daha detaylı bilgilere ve orkide isimlerine ulaşmak için orkide çeşitleri adlı makalemi inceleyebilirsiniz. Makalede sizler için A'dan Z'ye orkide çeşitlerini liste haline getirdim. Şimdi en popüler orkide çeşitleri konumuzdan, orkide alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusuna geçiş yapabiliriz.

Orkide Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Orkide bakımı sürecinin kolay geçmesini istiyorsak; orkidemizi çok iyi seçmemiz gerekmektedir. Sağlıklı bir orkide seçimi bizim için çok avantajlı olacaktır. Şimdi bu konu hakkında orkide seçiminde sizlere yardımcı olacak bir konuya başlıyoruz. Orkide alırken nelere dikkat etmeliyiz? hadi başlayalım.

Evimize yeni bir orkide alırken, bu orkidenin sağlıklı bir orkide olması çok önemlidir. İlk kez bir orkide alıyorsanız, bu orkidenin sağlıksız bir orkide olması sizi ilk başta orkide bakımından soğutacaktır. Evde bulunan orkidelerin yanına sağlıksız bir orkide almanız ise, diğer orkideleri kötü etkileyecek ve hastalanmalarına sebep olacaktır. Bu sebeple orkide almadan önce birazdan size anlatacaklarıma mutlaka dikkat edin.

Orkide seçiminde dikkat etmemiz gereken şeyler;

1- Kök yapısı

Orkide kökleri bitkinin sağlığı hakkında bize çok fazla şey anlatır. Sağlıklı bir orkidenin kökleri canlı yeşil renk tonlarında ve/veya içi dolu canlı bir yapıdadır. Alacağınız orkide eğer şefaf bir saksıda ise bunu rahatça görebilirsiniz.

Eğer kökler dışarıdan görünmüyorsa, orkideyi dallarından tutarak saksısından hafifçe çekin. Orkide saksıdan ayrılacaktır ve kökleri ortaya çıkacaktır. Bu şekilde orkide köklerinin sağlıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

2- Yaprak rengi

Almak istediğiniz orkidenin yapraklarını inceleyin. Sararan yapraklar orkidenin hastalanmış olduğunu gösterebilir. Bu sebeple sararmış yaprakları olan orkideleri es geçin. Orkidelerin üst yaprakları koyu yeşil ise bu orkidenin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir.

Birde şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Orkidenin üst yaprakları parlak koyu yeşil renkli ama en alt yapraklarında sararmalar olabilir. Bu normal bir durumdur. Orkidemiz büyüdükçe en alt yapraklardan bazılarını feda etmemiz gerekir.

3- Çiçek sayısı

Sağlıklı orkideler bol bol çiçek açarlar. Orkide alırken orkidenin üzerindeki çiçekleri inceleyin. Alacağınız orkide oradaki en çok çiçeği olan orkide olsun. En sağlıklı orkideyi seçersek, orkide bakımı bizim için daha kolay bir hale gelecektir.

4- Orkide dal yapısı

Orkide alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da orkidenin dallarıdır. Orkide dalları güçlü olmalıdır. İnce nazik dalları olan orkidelerden uzak durun.

5- Orkidenin kokusu

Orkide seçiminde son olarak orkideyi koklamamız gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. Gözle orkide seçiminde bir şeyi atlarsak, hasta bir orkideyi eve getirme riski ortaya çıkabilir. Sağlıksız orkide kokladığınızda (çürüme oluşacağı için) kötü bir koku yayar. Eğer böyle kötü kokan bir orkide varsa hemen onu yerine bırakın ve başka bir orkideyi incelemeye başlayın.

Orkide seçimini de yaptıysak artık orkide bakımı konularına geçebiliriz. Yazdıklarım size biraz uzun gelebilir ama burada yazanların, gerçek bir orkide bakımı rehberi olması için, hiç bir ayrıntıyı atlamamam gerekiyor. Umarım bana kızmazsınız.

Orkide bakımında saksı seçiminin önemi. Orkide saksısı nasıl olmalı?

Orkide bakımı gerekli şartlar sağlandığında oldukça kolay olmaktadır. Bu şartlardan bir tanesi de orkidemizin içinde yaşayacağı saksı seçiminin doğru olmasıyla sağlanabilir. Orkidelerin doğru bakımı için; orkidelere uygun olan saksılar seçilmelidir.

Doğru orkide saksısı içerisinde fazla suyu tutmamalı ve drenaj delikleri vasıtasıyla suyu dışarı atabilmelidir. Eğer sulama sonrası saksı içerisinde su kalıyorsa, bu orkidenin çürümesine sebep olabilir. Eğer orkide saksısı almak istiyorsanız öncelikle drenaj delikleri büyük olan saksıları incelemelisiniz. Elinizin altında kullanmak istediğiniz bir saksı varsa ve bu saksının drenaj delikleri yeterli değilse; bu delikleri sıcak bir demir parçası yada bir matkap yardımıyla genişletebilirsiniz.



Orkide bakımının doğru olması için; orkide köklerinin hava alabilmesi gerekir. Hava almayan kökler çok zaman geçmeden çürümeye başlarlar. Böyle durumlarda kısa süre içinde orkide çiçekleri dökülür, yapraklar sararmaya başlar ve orkidemizi yaşatamayız. Bu sebeple, orkide saksılarında yanda bulunan havalandırma deliklerinin olması köklerin hava almasını sağlayacaktır.

Doğru saksı seçimi için bir diğer önemli nokta ise, köklerin ışık görmesidir. Orkide kökleri diğer bitkilerden farklı yapıdadır. Orkideler kökleri ile de fotosentez yapabilirler. Bu nedenle şeffaf saksıları kullanmayı düşünmelisiniz.

Orkide saksıları, farklı malzeme ve yapılarda üretilirler. Orkide saksılarının özellikleri ve çeşitleri ile ilgili; Orkide saksıları adlı yazımı okuyabilir ve saksılar hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.

Orkide Bakımında Toprağın Önemi. Orkide Toprağı Nasıl Olmalı? Orkide normal toprağa dikilir mi?

Orkidelerin bakımında son derece önemli olan orkide toprağı, öyle her malzemeden oluşturulamıyor. Orkide toprağını doğru hazırlamazsanız orkide bakımı sizin için imkansız bir hal alabilir. Gelin şimdi doğru orkide toprağı nasıl olur? Orkide toprağı hangi malzemelerden yapılır? Normal saksı toprağı orkide toprağı olarak kullanılabilir mi? gibi soruların cevaplarını verelim.



Doğru orkide toprağı nasıl olmalı? Orkide toprağında hangi özellikler olmalı?

Sağlıklı orkideler yetiştirmek istiyorsak; orkide toprağı için kullandığımız malzemelerin bazı özelliklerinin olması gerekiyor. Bunlardan en önemli iki madde;

1- Orkide toprağı suyu tutmamalı.

2- Köklerin hava alması için havayı geçirebilmelidir.

Orkide toprağı; ağaç kabuğu, hindistan cevizi lifleri, odun kömürü, v.b maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşan hava ve su geçirgenliği fazla bir karışımdır.

Orkide toprağı hazırlanırken, orkidenin yaşayacağı alanın özellikleri dikkate alınmalı ve toprak karışımı buna göre hazırlanmalıdır. Çok sıcak ve kuru bir havada yetiştirilecek orkide ile, nemli bir alanda yetiştireceğimiz orkidenin toprağı bir takım farklılıklar içerir.

Orkide saksısı için de yukarıda anlattığım şey geçerlidir. Ortam ısısı ve nem oranı saksı ve toprak seçiminde size yön verecektir. Şimdi orkidelerinize bakacağınız ortamı seçin ve bu alanın özelliklerini kontrol edin. Sonrasında toprak ve saksı seçimimize geçelim. Orkide toprağı hazırlamanızda ve toprak seçiminizde; orkide toprağı makalemden yararlanabilirsiniz. Yazımda, orkide toprağı hazırlamada kullanılan malzemelerden tutun da, hangi ortamda nasıl hareket etmeniz gerektiğine kadar anlattım.

Orkide toprağı hazırlanırken hangi malzemeler kullanılır?

Orkide toprak karışımlarında en çok kullanılan maddeleri aşağıda listeledim. Orkide bakımı için en çok verim alınan toprak karışımları bu maddelerden yapılmaktadır.

1- Odun kömürü

2- Ağaç kabukları

3- Şişe mantarı

4- Ponza taşı

5- Hindistan cevizi lifleri

6- Perlit

7- Strafor köpük

8- Kompost

9- Sphagnum Yosunu

10- Osmunda Yosunu

Yeni aldığınız orkidelerin topraklarını mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Orkideler ilk alındıklarında genelde çok sık toprak karışımlarında olurlar. Orkidenizi saksısından çıkartın ve toprağını temizleyin. Sonrasında orkide toprağını daha geçirgen olacak şekilde yenileyin ve saksıya yerleştirin.

Orkide Saksı Değişimi ve Orkide Bakımında Saksı Değiştirmenin Faydaları

Orkidelerin bakımını doğru yapabilmemiz için, orkide saksısı seçimini doğru yapmamız gerekiyor. Yeni alınan orkidelerin genellikle saksıları orkide bakımı için elverişli olmuyor. Bu sebeple yeni alınan orkidelerin evimize geldiğinde saksılarının mutlaka değişmesi gerekmektedir. Eğer orkideniz büyüdüyse ve saksısı artık ona küçük geliyorsa, yine orkide saksısını değiştirmek gerekir. Orkide saksı değişimi için gerekli üç ana neden bulunmaktadır. Bunlar;

Yeni alınan orkidelerin saksısı değişmeli

Kökleri çok fazla büyüyen orkidelerin saksısının değişmesi gerekir

Orkide toprağının bozulması ve saksının orkide için uygun olmaması durumlarında orkide saksı değişimi yapılmalıdır.

Orkidelerin saksısı hangi aylarda yapılmalıdır?

Orkide saksı değişimi; orkide türlerine göre değişiklik göstermektedir. Orkide saksı değişimi genelde çiçeklenme sonrası ve ilkbaharda orkidelerin büyüme evresine girdiği dönemde yapılmalıdır.

Orkide bakımı için hangi saksılar kullanılmalıdır?

Orkide saksı değişimi planlıyorsanız, orkide bakımına uygun bir saksı seçmeniz gerekiyor. Orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için; suyu dışarıya atabilen ve havalandırma yapabilen (drenaj delikleri uygun) saksılar tercih edilmelidir.

Orkide saksı değişimi nasıl yapılmalıdır?

Şimdi sizlere orkide saksısı nasıl değiştirilir aşamalı olarak maddeler halinde yazıyoruz.

Orkide bakımı saksı değişimi

Orkidemizi saksısından çıkartalım.

Orkide toprağını köklerden ayırarak, kökleri temizleyelim.

Çürüyen orkide köklerini inceleyelim ve gerekli olan kökleri keserek temizleyelim.

Orkide saksısının içine (2-3cm) orkide toprağı dökelim.

Orkidemizi saksının tam ortasına yerleştirelim ve kenarlarına toprak dökelim.

Orkide saksımıza yanlardan hafif hafif vurarak, orkide toprağının köklerin aralarına nüfus etmesini sağlayalım.

Orkide saksısını değiştirdikten sonra neler yapmalıyız?

Saksısı değiştirilen orkideler direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

2 haftalık yeni saksıya alışma süresi boyunca, orkidelere gübre verilmemesi gerekir.

Saksı değişimi sonrası 4-5 günlük süre boyunca orkidelerin sulanması ciddi sorunlar yaşatabilir. Bu sebeple orkidelerin nemini korumak adına sadece sprey yardımıyla su püskürtülmelidir.

Yeni saksıya alışma süresi olan 2. haftanın bitiminde, orkideye su - gübre karışımı verilmelidir.

Orkideler nasıl sulanmalıdır? Orkide bakımında doğru sulama yöntemleri

Orkide bakımı yapılırken yapmış olduğumuz en büyük yanlış; orkidelerin fazla sulanmasıdır. Orkideler genellikle az sudan değil, fazla sulamadan ölmektedir. Bunu orkide sulamada unutmamamız gereken en önemli madde olarak aklımıza not edelim.

Orkideler ne zaman sulanmalıdır?

Orkide sulama zamanını bir kaç faktör etkilemektedir. Bunlar; orkide toprağının geçirgenliği, orkidelerin bulunduğu odanın ısı ve nem değerleridir. Orkidelerin sulaması evinizde orkidenin yaşadığı alanın durumuna göre değişmektedir.

Orkide toğrağınız çok geçirgen bir topraksa; suyu uzun süre tutmayacağı için, daha kısa sürelerde orkide sulaması yapılmalıdır.

Orkide toğrağı az geçirgen bir topraksa; suyu daha uzun süre üzerinde tutacak, buda orkidenin daha uzun sulama evreleri ihtiyacını doğuracaktır.

Isı miktarı yüksek olan ortamlarda orkide toprağı daha çabuk kuruyacaktır. Bu sebeple böyle ortamlarda daha sık sulama yapılmalıdır.

Bu durumlar dahilinde orkideler ortalama olarak; 5 - 12 günlük sürelerde sulanmalıdır.

Orkidelerin su ihtiyacının olduğunu anlamanın yöntemleri nelerdir?

Size bir kaç püf noktası vereceğim. Orkide sulama zamanı ölçümünde benim en çok kullandığım yöntem, orkidelerin dijital bir terazi ile tartılması yöntemidir. Bu yöntemde orkide sulaması yapılmadan önce tartılır, sonrasında sulama yapılır ve tekrar tartılır. Bu ölçümleri bir yere not edelim. Orkide ağırlığı sulama öncesi ağırlığına yaklaştığında, orkidelerin sulama zamanı gelmiş demektir. Artık orkidemizi sulayabiliriz.

Bir diğer orkide sulama zamanı hesaplama yöntemi ise; orkide toprağının 2 - 3 cm içerisine kadar girecek şekilde bir tahta parçası batırmaktır. Bu sayede toprakta nem olup olmadığı ölçümlenebilir.

Orkide sulama yöntemleri. Orkideler nasıl sulanmalıdır?

Orkide sulama işleminde en çok verim alacağınız yöntemler; daldırma, dökme ve buz küpleri ile orkide sulama yöntemleridir.

Daldırma Yöntemi ile Orkide Sulama

Bu yöntemde bir kovaya su doldurulur ve orkide saksısı bu kovanın içinde 1-2 dk kadar süre ile bekletilir. Sonrasında saksı sudan çıkartılır ve drenaj delikleri ile fazla suyun dışarı atılması sağlanır.

Dökme Yöntemi ile Orkide Sulama

Orkide bakımı için bir diğer sulama yöntemi ise dökme yöntemidir. Bu yöntemde; normal bitki sular gibi orkidemizin toprağına su döküyoruz. En çok kullanılan orkide sulama yöntemlerinden birisidir.

Buz Yöntemi ile Orkide Sulama

Orkide budama; yeniden çiçeklendirme için, çiçeklenme döneminin sonunda çiçek sapı henüz yeşilken, yaklaşık olarak çiçek sapının ortasından budanabilir. Ayrıca; aşağıdan yukarı çiçek gözleri sayıldığında 3. gözün 2-3 cm üzerinden orkide sapı budanmalıdır. Yukarıdaki resimde dal üzerinde bulunan orkide budama yeri gösterilmiştir.

Orkide budama neden yapılmalıdır? Orkide budaması önemli mi?

Orkideyi çiçek açmaya teşfik amacıyla orkide budama yapılır.

Orkide budama; kurumuş çiçek ve dallardan kurtulmak amacıyla yapılır.

Bir sonraki çiçek açma dönemine daha sağlıklı girerek, daha fazla çiçek açmasını sağlamak amacıyla orkideler budanmalıdır.

Orkide budama konusu gerçekten de orkide bakımı için önemli bir konudur.

Orkide bakımı ve Nem ilişkisi. Orkidelerin bulanacağı ortamın nem miktarı nedir? Ne kadar önemlidir?

Orkide bakımında bizler; orkidelerin normal yaşam alanlarını taklit etmek zorundayız. Yani doğada orkide hangi ortamda yetişiyorsa, bizde o ortamı taklit ederek sağlıklı orkideler yetiştirebiliriz.

Orkideler normal doğa koşullarında tropikal bölgelerde yetişen bitkilerdir. Orkideler nemi severler ve doğru orkide bakımı için nem mutlaka olması gereken bir ortam koşuludur.

Orkidelerin çiçeklenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple orkidemizin bulunduğu alanın nem ölçümlerini yapmamız ve gereken nem miktarına kavuşturmamız gerekir.



Orkide için uygun olan nem miktarı nedir? Orkide bakımında nem oranı kaç olmalıdır?

Orkideler için uygun olan nem oranı; %50 - 70 nem aralığıdır. Sağlıklı ve bol çiçekli orkideler yetiştirmek için bu nem oranını yakalamamız gerekiyor. Ortam nemini ölçerken, yukarıda resmini gördüğünüz nem ölçer cihazlardan yararlanıyoruz.

Orkideler için ideal nem oranını nasıl sağlayabiliriz?

Evimizde orkidelerin yaşaması için gereken nem miktarı olmayabilir. Bu gibi durumlarda ortam nemini bizim ayarlamamız gerekiyor. Bunu yapmanın bir kaç kolay yolunu sizlere hemen anlatalım.

1- Nem tepsileri kullanarak ortam nemini ayarlamak

Bir tepsi üzerine çakıl taşları döşüyoruz ve bu çakıl taşlarını geçmeyecek seviyede tepsi içerisine su koyuyoruz. Hazırladığımız nem tepsisi üzerine orkide saksılarını yerleştiriyoruz. Bu sayede nem tepsimizden yoğunlaşan su buharı orkidemizin çevresinde uygun bir nem oranı yakalamamızı sağlıyor.

2- Nemlendirici cihaz kullanarak orkideler için uygun nem oranını yakalamak

Orkide ortamını nemlendirmek için kullanabileceğimiz bir diğer yöntem ise; nemlendirici cihaz kullanımıdır. Nem cihazları içerisine konulan suyu buharlaştırarak ortamda nem oluşmasını sağlarlar.

3- Orkide bakımı için banyodaki doğal nemin kullanılması

Evimizde bulunan en nemli ortam banyodur. Nemli olmayan mevsimlerde orkidelerimizi banyoya yerleştirerek nemli kalmalarını sağlayabilir ve böylece orkide bakımı için uygun nem miktarını sağlayabiliriz.

Orkidelerin bakımında dinlenme dönemleri

Orkide bakımı yapılırken bazen orkidemizin çiçeklerini döktüğü ve cansız bir hal aldığı dönemler yaşayabilirsiniz. Eğer orkide bakımı adına gerekli adımları atıyorsanız, bu gibi durumlardan korkmamanız gerekir. Orkidelerin böyle durağan dönemlerine dinlenme dönemi adı verilmektedir. Orkideler tekrar çiçek açma dönemine girmeden önce, gereken enerjiyi toplamak için dinlenme dönemlerine girebilirler.

Orkideler ne zaman dinlenme dönemine girerler?

Orkideler çiçeklenme dönemi sonlarında, çiçeklerini döktükten sonra dinlenme dönemlerine girerler.

Dinlenme döneminde orkide bakımı nasıl yapılmalıdır?

Orkide bakımı dinlenme dönemlerinde, normal dönemlere göre biraz farklı yapıda yapılmalıdır. Dinlenme dönemine giren orkidelere verilen su ve gübre miktarı azaltılmalıdır. Orkide sulama aralıkları da dinlenme döneminde biraz daha uzun süreler dahilinde yapılmalıdır. Orkide dinlenme döneminden çıkarak tekrar çiçeklenme dönemine girdiğinde; normal orkide bakımına devam edilmelidir.

Çiçek açmayan orkideler için orkide bakımı nasıl olmalı?

Bazı durumlarda orkidelere nasıl bakım yaparsanız yapın bir türlü çiçek açmalarını sağlayamazsınız. Orkide bakımı için en uygun şartları yerine getirmemize rağmen, hala çiçek açmayan orkideleri şoka sokmamız gerekiyor. Evet yanlış duymadınız; çiçek açmayan orkidelere, kendine gel ve artık çiçek aç demenin bir yoludur bu. Yöntemin adı orkide cezalandırma olarak geçmektedir ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Orkide cezalandırma yöntemi ile orkidelere nasıl çiçek açtırılır?

Bu yöntem bir nevi cezalandırma yöntemidir. Orkideyi telaşa sokmak ve bu telaş sonrası çiçek açtırmak için kullanılır. Şimdi cezalandırma yöntemini nasıl uygulayacağımızı öğrenelim.

Karanlık bir dolabın içerisine orkideyi yerleştirelim.

3 gün boyunca bu alanda karanlıkta bekletelim.

3. günün sonunda orkideyi ışık alan, havadar bir alana koyalım.

Evet yukarıdaki 3 madde orkide cezalandırma işleminin kısa anlatımını içeriyor. Daha uzun anlatımı; Orkide cezalandırma adlı yazımda bulabilirsiniz.

Peki cezalandırma yöntemi ile orkide bakımı yaparak orkidelere nasıl çiçek açtırıyoruz?

Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...

Orkideler karanlık ve havasız ortama girdiklerinde yoğun bir stres altına girmektedir. 3. günde tekrar aydınlık ve havadar alana alındığında ise; rahatlamakta ve içgüdüsel olarak soyunu devam ettirme isteğine kavuşmaktadır. Bitkiler soylarını çiçek açarak sürdürürler. Bu sayede soyunu devam ettirmek isteyen orkideler çiçek açmaktadırlar.

Orkide, zarafetiyle evlerin vazgeçilmez süs bitkilerinden biri olsa da doğru bakım yapılmadığında hızla sararıp kuruyabilir. Solan veya kökleri pörsüyen bir orkideyi çöpe atmadan önce bilmeniz gereken çok etkili bir doğal yöntem var. Mutfağınızda bulunan ve kökleri adeta yeniden şaha kaldıran o gizli malzeme: Muz kabuğu suyu. (Alternatif olarak tarçın-sarımsak kürü olabilir)

ORKİDENİN KÖKÜNE DÖKÜLDÜĞÜNDE CANLANDIRAN KÜR: MUZ KABUĞU SUYU

Muz kabuğu; potasyum, magnezyum ve fosfor açısından inanılmaz derecede zengindir. Orkidenin ihtiyaç duyduğu bu mineraller, uyuyan ve kurumuş kökleri uyararak yeni kök ve yaprak oluşumunu tetikler.

Hazırlanışı:

2 adet organik muz kabuğunu küçük küçük doğrayın.

Bir kavanoza alıp üzerine 1 litre ılık su ekleyin.

Ağzını kapatıp oda sıcaklığında 24-48 saat bekletin.

Süre sonunda suyu süzün.

Uygulanışı:

Hazırladığınız bu besleyici suyu, orkidenizin saksı tabanına veya direkt kök bölgesine dökün.

Orkide toprağının (çam kabuklarının) suyu iyice çekmesi için 15-20 dakika bekletin, ardından saksı tabağında biriken fazla suyu mutlaka dökün.

Bu işlemi 15 günde bir tekrarlayabilirsiniz.

ALTERNATİF KÖK GÜÇLENDİRİCİ: TARÇIN VE SARIMSAK SUYU

Eğer orkidenizin köklerinde çürüme veya mantar şüphesi varsa, doğal bir antibiyotik olan sarımsak ve köklendirici etkisi olan tarçın kürü devreye girer.

1 diş ezilmiş sarımsak ve 1 çay kaşığı toz tarçını 1 litre sıcak suda karıştırın.

Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve süzün.

Kökleri bu suyla besleyerek mantar oluşumunu engelleyebilir ve köklerin güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

KURUYAN ORKİDEYİ KURTARMAK İÇİN 4 KRİTİK ADIM

Kök kürü uygulamadan önce bitkinizi doğru şekilde hazırlamanız gerekir:

Ölü Kökleri Temizleyin: Orkideyi saksıdan çıkarın. İçi boşalmış, kahverengileşmiş veya tamamen kurumuş kökleri steril bir makasla kesin. Yalnızca yeşil veya gri, dolgun kökleri bırakın.

Kesi Yerlerine Tarçın Serpin: Kestiğiniz kök uçlarına az miktarda toz tarçın sürün. Tarçın, açık yaraların enfeksiyon kapmasını ve çürümesini önler.

Işık Seviyesini Ayarlayın: Kuruyan orkideyi doğrudan yakıcı güneş ışığına koymayın. Tül arkasından gelen parlak, dolaylı ışık alan bir noktaya yerleştirin.

Nem Dengesini Sağlayın (Buz Tekniğinden Kaçının): Kökleri kurumuş orkideye buz koymak kök şokuna yol açar. Bunun yerine oda sıcaklığında, dinlendirilmiş su ile daldırma yöntemiyle sulama yapın.

Kuruyan veya çürüme eğilimi gösteren orkide köklerine toz tarçın (veya sarımsaklı su) dökmek/serpmek, bitkinin mantar ve bakterilerden korunarak yeniden köklenmesine yardımcı olur. Tarçın güçlü bir doğal antiseptiktir; köklerdeki yaraları kurutarak çürümenin ilerlemesini durdurur.