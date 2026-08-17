Kralın 500 yıllık mezarını açtılar: 15 kişi peş peşe öldü

Bazı Aspergillus türleri, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde akciğerleri etkileyebilen ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle araştırmacıların ölümünün ardındaki açıklama, yıllarca anlatılan doğaüstü bir lanetten çok daha ürkütücü bir gerçeğe dayanıyor olabilir: Yüzyıllardır kapalı kalan bir mezarın içindeki görünmez mantar sporları. Üstelik tehlike yalnızca o dönemde kalmadı. 2015 yılında yayımlanan bir çalışmada, mezarlıklardan alınan hava ve yüzey örneklerinde mesleki maruziyet açısından yüksek seviyelerde mantar bulunduğu belirtildi. Yani 500 yıllık mezarın “laneti” aslında doğaüstü olmayabilir. Onu ölümcül yapan şey, çıplak gözle görülemeyen mikroskobik bir canlıydı.