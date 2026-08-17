Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri
Kış mevsimine doğru giderken iyi bir bağışıklık kazanmanın en püf noktası meyvesi işte karşınızda...
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Kış mevsimine doğru giderken iyi bir bağışıklık kazanmanın en püf noktası meyvesi işte karşınızda...
C vitamini deposu denince akla ilk gelen portakalı tahtından indiren o meyve Ağustos ayında tezgâhlara indi. Sadece birkaç tanesi bile günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor, hücreleri yenileyip cildi parlatıyor. İşte Ağustos ayının C vitamini deposu olan o meyvesi...
Güçlü bir bağışıklık, ışıl ışıl bir cilt ve yüksek enerji denince ilk akla gelen C vitamini takviyeleri veya narenciye grubu olur. Ancak Ağustos ayının tam ortasında olgunlaşan kuşburnu (veya taze kızılcık / taze incir - yeşillikler), gramaj başına barındırdığı C vitamini oranıyla ezber bozuyor.
Narenciyelere kıyasla neredeyse 3 ila 5 kat daha fazla C vitamini barındıran bu ağustos mucizesi, doğru tüketildiğinde vücuda doğal bir kalkan örüyor.
Ağustos ayının sonlarına doğru doğada olgunlaşmaya başlayan ve tezgahlara düşen taze kuşburnu ve kızılcık, doğadaki en konsantre C vitamini kaynaklarından biridir. 100 Gram Kıyaslaması: 100 gram portakal yaklaşık 50-53 mg C vitamini içerirken; 100 gram taze kuşburnu 400-500 mg, taze kızılcık ise yaklaşık 100-150 mg C vitamini içerir.
Kolajen Üretimini Tetikliyor: Yüksek C vitamini sayesinde vücudun doğal kolajen üretimini maksimuma çıkararak cilt elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Demir Emilimini İkiye Katlıyor: Özellikle kansızlık (anemi) problemi yaşayanlar için bitkisel demirin vücutta emilmesini sağlayan en güçlü katalizördür.
1. Pişirirken Isıya Maruz Bırakmayın C vitamini ısıya karşı inanılmaz hassastır. Kızılcık veya kuşburnunu saatlerce kaynatarak reçel yapmak C vitamininin büyük kısmını yok eder. Taze olarak tüketmek veya düşük ısıda kısa süre demleyerek çayını yapmak en doğrusudur.
2. Metal Bıçak/Kaşık Değdirmeyin Meyveyi keserken metal bıçak kullanmak askorbik asidin (C vitamini) oksitlenmesine ve değer kaybetmesine yol açar. Mümkünse elinizle ayıklayın veya tahta/seramik ekipman tercih edin.
3. Yoğurt veya Kuruyemişle Kombinleyin Antioksidan kapasitesini artırmak ve kan şekerini dengede tutmak için Ağustos meyvelerini bir kâse ev yoğurdunun içine doğrayarak veya yanında 2-3 adet cevizle tüketebilirsiniz.
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