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Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

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Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

Kış mevsimine doğru giderken iyi bir bağışıklık kazanmanın en püf noktası meyvesi işte karşınızda...

#1
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

C vitamini deposu denince akla ilk gelen portakalı tahtından indiren o meyve Ağustos ayında tezgâhlara indi. Sadece birkaç tanesi bile günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor, hücreleri yenileyip cildi parlatıyor. İşte Ağustos ayının C vitamini deposu olan o meyvesi...

#2
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

Güçlü bir bağışıklık, ışıl ışıl bir cilt ve yüksek enerji denince ilk akla gelen C vitamini takviyeleri veya narenciye grubu olur. Ancak Ağustos ayının tam ortasında olgunlaşan kuşburnu (veya taze kızılcık / taze incir - yeşillikler), gramaj başına barındırdığı C vitamini oranıyla ezber bozuyor.

#3
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

Narenciyelere kıyasla neredeyse 3 ila 5 kat daha fazla C vitamini barındıran bu ağustos mucizesi, doğru tüketildiğinde vücuda doğal bir kalkan örüyor.

#4
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

Ağustos ayının sonlarına doğru doğada olgunlaşmaya başlayan ve tezgahlara düşen taze kuşburnu ve kızılcık, doğadaki en konsantre C vitamini kaynaklarından biridir. 100 Gram Kıyaslaması: 100 gram portakal yaklaşık 50-53 mg C vitamini içerirken; 100 gram taze kuşburnu 400-500 mg, taze kızılcık ise yaklaşık 100-150 mg C vitamini içerir.

#5
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

Kolajen Üretimini Tetikliyor: Yüksek C vitamini sayesinde vücudun doğal kolajen üretimini maksimuma çıkararak cilt elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Demir Emilimini İkiye Katlıyor: Özellikle kansızlık (anemi) problemi yaşayanlar için bitkisel demirin vücutta emilmesini sağlayan en güçlü katalizördür.

#6
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

1. Pişirirken Isıya Maruz Bırakmayın C vitamini ısıya karşı inanılmaz hassastır. Kızılcık veya kuşburnunu saatlerce kaynatarak reçel yapmak C vitamininin büyük kısmını yok eder. Taze olarak tüketmek veya düşük ısıda kısa süre demleyerek çayını yapmak en doğrusudur.

#7
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

2. Metal Bıçak/Kaşık Değdirmeyin Meyveyi keserken metal bıçak kullanmak askorbik asidin (C vitamini) oksitlenmesine ve değer kaybetmesine yol açar. Mümkünse elinizle ayıklayın veya tahta/seramik ekipman tercih edin.

#8
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor: Ağustosun en değerli meyvelerinden biri

3. Yoğurt veya Kuruyemişle Kombinleyin Antioksidan kapasitesini artırmak ve kan şekerini dengede tutmak için Ağustos meyvelerini bir kâse ev yoğurdunun içine doğrayarak veya yanında 2-3 adet cevizle tüketebilirsiniz.

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