Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi

Türkiye-İsrail çifte vatandaşı Matan Baron, Türkiye'de gözaltına alındığını ve bir süre ev hapsinde tutulduğunu açıkladı.

Türkiye'de Armağan Bayraktaroğlu adını da kullandığı belirtilen Baron, yaşadıklarını İsrail medyasına anlattı.

Baron'un açıklamasına göre Türkiye'ye tatil amacıyla geldiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Ardından hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Bir süre sonra serbest bırakılan Baron'un İsrail'e döndüğü aktarıldı.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Matan Baron daha önce Türkiye'deki duyarlı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Baron'un İsrail'deki geçmişi ve Türkiye ziyaretlerine ilişkin paylaşımlar sosyal medyada yayılarak kamuoyunun dikkatini çekmişti. Baron ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunduğu sırada tehditler aldığını öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU VE POLİSİNDE GÖREV YAPTIĞI BELİRTİLİYOR

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Baron'un geçmişte İsrail ordusunda görev yaptığı, daha sonra ise İsrail Polis Teşkilatı bünyesinde çalıştığı belirtiliyor.

Baron'un Filistinlilere yönelik gözaltı ve operasyonlarda görev aldığına ilişkin bilgiler de kamuoyuna yansıdı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullandığı belirtilen Baron'un geçmiş yıllarda İstanbul'dan çok sayıda paylaşım yaptığı da görülüyor.

ÇİFTE VATANDAŞLARLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİ GÜNDEMDE

Gazze'deki saldırıların ardından İsrail ordusunda görev yapan veya savaş suçlarına karıştığı tespit edilen Türkiye-İsrail çifte vatandaşları hakkında işlem yapılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda HÜDA PAR'ın, savaş suçlarına karıştığı tespit edilen çifte vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını öngören kanun teklifinin TBMM gündemine alınarak yasalaştırılması yönündeki çağrıları da sürüyor.

Matan Baron hakkındaki gözaltı ve ev hapsi açıklaması, İsrail güvenlik birimlerinde görev yapan çifte vatandaşlarla ilgili Türkiye'de yürütülen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.