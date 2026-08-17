Türk markalarında Rusya’dan çıkış hızlandı: En az 10 marka pazardan çekildi

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılından sonra çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken, ortaya çıkan boşluk Türk perakendecileri için önemli bir fırsat olarak görülmüştü.

Ancak aradan geçen dört yılın ardından rüzgâr tersine döndü.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıran veya ülkeden çıkma kararı alan Türk markalarının sayısı en az 10'a yükseldi.

655 MAĞAZAYLA FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Savaşın başladığı dönemde Rusya'da 32 Türk markasının toplam 655 mağazayla faaliyet gösterdiği belirtilirken, son dönemde artan işletme maliyetleri ve tüketici talebindeki gerileme Türk şirketlerinin planlarını değiştirdi.

Madame Coco, Chakra, NetWork, OXXO, Beymen Club, Karaca Home ve Les Benjamins Rusya pazarından çıktı veya bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

Mudo'nun ülkeden çıkış süreci 2025'te tamamlanırken, Ipekyol ve Twist ise 2023 yılında Rusya'daki mağazalarını kapattı.

MADAME COCO 29 MAĞAZAYI KAPATIYOR

En dikkat çekici geri çekilmelerden biri Madame Coco'dan geldi.

Şubat 2023'te Rusya pazarına giren ve kısa sürede 29 mağazaya ulaşan şirket, ülkedeki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Çıkış sürecinin 2026 sonbaharına kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Chakra'nın da Moskova'daki iki mağazasını kapattığı, kalan satış noktalarının ise sonbahara kadar faaliyetlerini sonlandırmasının beklendiği aktarıldı.

NetWork, OXXO ve Beymen Club'ın Rusya'da kalan mağazalarının da 2026 içerisinde kapatılması planlanıyor.

RUSYA'DA PERAKENDE İÇİN ZOR DÖNEM

Rusya merkezli NF Group'un araştırması da perakende sektöründeki sıkıntının boyutunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre 2026'nın ilk yarısında Rusya'da mağaza sayısını azaltan, fiziksel perakendeden çıkan veya ciddi finansal sorunlarla karşılaşan 39 markanın yüzde 15'ini Türk markaları oluşturdu.

Batılı şirketlerin çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için Rusya'ya yönelen Türk perakendecilerin peş peşe geri çekilmesi, savaş sonrası oluşan büyük pazar fırsatının artan maliyetler ve zayıflayan tüketim karşısında giderek cazibesini kaybettiğini gösteriyor.