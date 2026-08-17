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Gündem Denizden bereket fışkırdı! Oltasını kapan kasa kasa dönüyor
Gündem

Denizden bereket fışkırdı! Oltasını kapan kasa kasa dönüyor

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Denizden bereket fışkırdı! Oltasını kapan kasa kasa dönüyor

Karadeniz'de olta ve çapari ile avcılık yasağının bitmesinin ardından denize çıkan balıkçılar kasa kasa palamut ile dönmeye başladı. Ortalama 400 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, ilk günlerde yaşanan bolluğun bereketli bir sezon geçireceklerinin habercisi olduğunu söyledi.

Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonun ilk gününde palamudun bol miktarda avlanması, balıkçıların bu yılki sezona ilişkin beklentilerini de artırdı.

OLTA VE ÇAPARİ İLE KASA KASA BALIK

Son yıllarda Karadeniz’de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Bugün sabah gelen balıklar bunlar. Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu. Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar. Bugün tane 100 lira” dedi.

Sezonun ortalama 400 gram ağırlığında olan ilk palamutlarının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirten Yazgan, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini söyledi.

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Yorumlar

Çuvaldız

Her yıl ki aynı hikaye. Bu sene balık çok olacak. İstanbulda palamutun tanesi 250,hamsi 500 tl. Yazın kenara...
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