Ali Karahasanoğlu'ndan Süleymanlılara çağrı: 200 kilo altını sorgulayın

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Görev Süleymanlı kardeşlerimizde” başlıklı köşe yazısında Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 kişinin tutuklanmasının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ sürecini hatırlatan Karahasanoğlu, Fetullah Gülen yapılanmasıyla Süleymanlıların aynı görülmesinin yanlış olduğunu özellikle vurgularken, cemaat tabanının yöneticileri sorgulamadan savunmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

“200 KİLO ALTININ KAYNAĞINI SORGULASINLAR”

Karahasanoğlu, resmi makamların açıklamalarına göre Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste 200 kilogram külçe altın bulunduğunu hatırlatarak, Süleymanlıların bu paranın kaynağını sorgulaması gerektiğini söyledi.

Karahasanoğlu, “Eğer böyle bir şey yok ise, avukatları, sevenleri kim var ise, çıkıp ‘İddia yalandır’ desinler” ifadelerini kullanırken, altının halktan toplanan zekât, sadaka veya yardım paralarıyla ilgisinin bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

70 MİLYON AVROYU DA GÜNDEME GETİRDİ

Karahasanoğlu ayrıca Türkiye'de toplandığını belirttiği 70 milyon avronun Almanya'daki bir merkezin yapımında kullanılması meselesinin de cemaat tabanı tarafından sorgulanması gerektiğini savundu.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Denizolgun'un Alihan Kuriş yönetimine yönelik ağır eleştirilerini de hatırlatan Karahasanoğlu, aile bağları üzerinden sorgusuz bir tarafgirlik yerine kimin doğru söylediğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

“İNSANLARIN DİNİ İNANÇLARINI İSTİSMAR EDENLERLE YOLLAR AYRILMALI”

Karahasanoğlu yazısının sonunda Süleymanlılara şu çağrıda bulundu:

“200 kilo altının ve diğer ticari işlerin arkasında neler olduğunu Süleymanlı kardeşlerimizin de öğrenmesi ve insanların dini inançlarını istismar edenler kimler ise, onlarla yollarını ayırmaları gerekir.”

Karahasanoğlu, cemaat tabanının şirketlerin sermayesi ve külçe altınlarla ilgili sorulara cevap araması gerektiğini belirterek, sorgulamadan yöneticilerin arkasında durulmasının hem dini gruplara duyulan güvene hem de samimi dindarlara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

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