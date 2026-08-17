AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Kocaeli siyasetinin tanınan isimlerinden Azize Sibel Gönül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Azize Sibel Gönül için cenaze töreni bugün İzmit Fevziye Camii’nde gerçekleştirilecek. Gönül’ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve 23. ile 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gönül'ü "kıymetli dava ve yol arkadaşım" sözleriyle andı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Partisi Çelik de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Gönül'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çelik, Gönül'ü AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından ve eski milletvekili olarak anarak üzüntüsünü dile getirdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK TE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Çelik paylaşımında, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül'ü kaybettik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." dedi.

AZİZ SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten'dir.

Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.

Serbest mimar olarak çalıştı. Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketinin kurucu ortağı oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

23. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.