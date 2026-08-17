  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlar soruldu, bakın ne cevap verdi Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj! Şanlıurfa'da 'Hayat Namazla Güzeldir' coşkusu! 17 Ağustos 1944: Abdurreşid İbrahim Efendi'nin vefatı (Âlim/Seyyah) AFAD’dan 17 Ağustos mesajı AFAD’ın arama kurtarma kapasitesi 175 bin kişiye ulaştı Ateşkese uymuyorlar! Siyonistler çatışmaya hazırlanıyor Hamas’tan İsrail’e Gazze’den tamamen çekilme çağrısı Trump cezalandırdı! Güney Kore kararını açıkladı Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum
Gündem Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem

Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Artık "Gülen’in kızıyım" diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, ABD'deki kadın basketbol ligi WNBA'de oynamak için başvuru yaptı. Elebaşı Gülen’in ‘oğlum’ diye hitap ettiği Kanter, "Kendimi kadın olarak görüyorum. Kadın olduğumu düşünüyor ve hissediyorum. Tüm şartları karşılıyorum. Beni de alın" mesajını paylaştı.

Firari FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki kadınlar ligi olan WNBA'de oynamak için başvuru yaptı.

Kanter, kadın olduğunu düşündüğünü ve hissettiğini açıkladı.

Türkiye'de FETÖ kapsamında yakalama kararı bulunan eski basketbolcu Kanter, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 2027'deki WNBA draftına katılmayı düşündüğünü belirterek, gereken tüm şartları karşıladığını savundu.

KADIN OLARAK HİSSEDİYORUM

Kanter, trans kadınların WNBA'de oynamasına izin verilmesine tepki olarak yaptığı açıklamada WNBA'de oynamak için kadın olduğunu beyan etmenin yeterli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kendimi kadın olarak görüyorum. Kadın olduğumu düşünüyor ve hissediyorum. O zaman beni de alın."

TRANS SPORCULAR TARTIŞMASI

Kanter'in paylaşımı, WNBA'de trans sporcuların uygunluğu hakkındaki tartışmalar sürerken geldi.

Tartışma, bazı kadın sporcuların, biyolojik olarak erkek sporcularla karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten açıklamaları üzerine başladı.

Kanter, paylaşımının trans sporcularla ilgili eleştirel bir içerik taşımadığını savunarak “Burada herhangi bir toplulukla ya da kişisel tercihlerle alay etmek, dalga geçmek veya saygısızlık etmek için bulunmuyorum” sözleriyle amacının yasal açığı tartışmaya açmak olduğunu iddia etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Zalim paralel yapı darma duman oldu babasıda öyle idi herhalde

Sonları böyle

Allah'ın, Peygamberin, Kur'an'ın yolundan ayrılınca böyle sapıtılır. Cemaat cemiyet olursa, Allah rızası yerine dünyalık menfaat peşinde koşulursa işte Allah böyle maskara eder.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23