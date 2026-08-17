Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

Firari FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki kadınlar ligi olan WNBA'de oynamak için başvuru yaptı.

Kanter, kadın olduğunu düşündüğünü ve hissettiğini açıkladı.

Türkiye'de FETÖ kapsamında yakalama kararı bulunan eski basketbolcu Kanter, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 2027'deki WNBA draftına katılmayı düşündüğünü belirterek, gereken tüm şartları karşıladığını savundu.

KADIN OLARAK HİSSEDİYORUM

Kanter, trans kadınların WNBA'de oynamasına izin verilmesine tepki olarak yaptığı açıklamada WNBA'de oynamak için kadın olduğunu beyan etmenin yeterli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kendimi kadın olarak görüyorum. Kadın olduğumu düşünüyor ve hissediyorum. O zaman beni de alın."

TRANS SPORCULAR TARTIŞMASI

Kanter'in paylaşımı, WNBA'de trans sporcuların uygunluğu hakkındaki tartışmalar sürerken geldi.

Tartışma, bazı kadın sporcuların, biyolojik olarak erkek sporcularla karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten açıklamaları üzerine başladı.

Kanter, paylaşımının trans sporcularla ilgili eleştirel bir içerik taşımadığını savunarak “Burada herhangi bir toplulukla ya da kişisel tercihlerle alay etmek, dalga geçmek veya saygısızlık etmek için bulunmuyorum” sözleriyle amacının yasal açığı tartışmaya açmak olduğunu iddia etti.