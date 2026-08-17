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Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) arasında; iklim eylemi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sıfır Atık Vakfı’nda gerçekleştirilen imza töreninde protokole, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Climate Action Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nick Henry imza attı. İş birliğiyle, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının küresel iklim eylemi gündemindeki görünürlüğünün artırılması, uluslararası paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar geliştirilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık yaklaşımı, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı döneminde iklim eyleminin önemli başlıklarından biri olarak uluslararası gündemdeki yerini güçlendiriyor.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü COP31 sürecinde, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi de öncelikli alanlar arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) arasında imzalanan iş birliği protokolü, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının küresel iklim eylemiyle daha güçlü biçimde buluşmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü COP31 sürecinde, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi de öncelikli alanlar arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) arasında imzalanan iş birliği protokolü, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının küresel iklim eylemiyle daha güçlü biçimde buluşmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. “İş Birliği Protokolü Harika Bir Başlangıç” Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iş birliği için Nick Henry’ye teşekkürlerini ileterek, “Bu iş birliği protokolünden sonra umarım güçlü bir çalışma gerçekleştirerek COP31 ve Londra İklim Eylem Haftası’nda ortak etkinlikler düzenleriz. Gelecek yıl İstanbul Sıfır Atık Haftası’nda katılımlarınızı dört gözle bekliyorum” dedi. Climate Action Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nick Henry ise ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirerek, protokolün harika başlangıç olacağını söyledi.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

LCAW ile Sıfır Atık Gündemi Ortak Zeminde Buluşacak 2019 yılında kurulan London Climate Action Week (Londra İklim Eylem Haftası), bugün dünyanın önde gelen şehir ölçekli iklim platformlarından biri olarak farklı sektörlerden aktörleri, Londra’da bir araya getiriyor. LCAW; hükümetler, şehirler, iş dünyası, finans kuruluşları, akademi, sivil toplum ve yerel topluluklar arasında iklim eylemine yönelik iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. 2026 yılında 20–28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen LCAW kapsamında enerji dönüşümü, iklim finansmanı, dayanıklılık, inovasyon, şehirler, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretimtüketim modelleri başta olmak üzere iklim gündeminin farklı boyutları ele alındı. Sıfır Atık Vakfı da LCAW 2026 kapsamında gerçekleştirdiği katılımlarla sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündemiyle buluşturdu. Vakfın çalışmaları, LCAW süresince oluşturulan stant alanında uluslararası katılımcılarla paylaşılırken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş çeşitli programlarda konuşmacı olarak yer aldı. Ortak Çalışmalar Geliştirilecek İmzalanan protokol kapsamında Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası ekosistemi arasında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, ortak etkinlik ve programların değerlendirilmesi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası farkındalığın artırılması ve farklı sektörlerden paydaşların bir araya getirileceği çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. İş birliğiyle ayrıca LCAW’ın geniş iklim eylemi ağı ile Sıfır Atık Vakfı’nın sıfır atık alanındaki uluslararası çalışmalarının birbirini tamamlayan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda LCAW sırasında geliştirilen temasların, Sıfır Atık Vakfı’nın uluslararası sıfır atık gündemini bir araya getiren Global Zero Waste Forum gibi platformlar üzerinden daha uzun vadeli iş birliklerine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası arasındaki iş birliğinin, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının iklim eyleminin temel bileşenlerinden biri olarak daha geniş uluslararası çevrelerde ele alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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