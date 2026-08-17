Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

LCAW ile Sıfır Atık Gündemi Ortak Zeminde Buluşacak 2019 yılında kurulan London Climate Action Week (Londra İklim Eylem Haftası), bugün dünyanın önde gelen şehir ölçekli iklim platformlarından biri olarak farklı sektörlerden aktörleri, Londra’da bir araya getiriyor. LCAW; hükümetler, şehirler, iş dünyası, finans kuruluşları, akademi, sivil toplum ve yerel topluluklar arasında iklim eylemine yönelik iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. 2026 yılında 20–28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen LCAW kapsamında enerji dönüşümü, iklim finansmanı, dayanıklılık, inovasyon, şehirler, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretimtüketim modelleri başta olmak üzere iklim gündeminin farklı boyutları ele alındı. Sıfır Atık Vakfı da LCAW 2026 kapsamında gerçekleştirdiği katılımlarla sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündemiyle buluşturdu. Vakfın çalışmaları, LCAW süresince oluşturulan stant alanında uluslararası katılımcılarla paylaşılırken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş çeşitli programlarda konuşmacı olarak yer aldı. Ortak Çalışmalar Geliştirilecek İmzalanan protokol kapsamında Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası ekosistemi arasında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, ortak etkinlik ve programların değerlendirilmesi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası farkındalığın artırılması ve farklı sektörlerden paydaşların bir araya getirileceği çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. İş birliğiyle ayrıca LCAW’ın geniş iklim eylemi ağı ile Sıfır Atık Vakfı’nın sıfır atık alanındaki uluslararası çalışmalarının birbirini tamamlayan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda LCAW sırasında geliştirilen temasların, Sıfır Atık Vakfı’nın uluslararası sıfır atık gündemini bir araya getiren Global Zero Waste Forum gibi platformlar üzerinden daha uzun vadeli iş birliklerine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası arasındaki iş birliğinin, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının iklim eyleminin temel bileşenlerinden biri olarak daha geniş uluslararası çevrelerde ele alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.