Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum”

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı. İddiaya göre kız arkadaşının kendisinden ayrılmasını kabullenemeyen şahıs, genç kadını ve ailesini aylar boyunca tehdit ve taciz etmeye başladı.

Ailenin evinin camlarını defalarca kırdığı ve daha önce iki kez binayı yakmaya çalıştığı belirtilen şüpheli, son olarak binaya benzin dökerek ateşe verdi.

BABA İÇERİDEYKEN BENZİN DÖKTÜ

Tehditler nedeniyle ailenin memleketine taşınmak zorunda kaldığı, genç kadının babasının ise kırılan camları yaptırmak amacıyla İstanbul'daki eve geldiği belirtildi.

Baba koltukta uyuduğu sırada şüphelinin dairenin bulunduğu bölüme benzin dökmeye başladığı öne sürüldü.

Sesi fark eden baba, “Ne yapıyorsun?” diye bağırdı. Bunun üzerine şahıs çakmağı ateşleyerek olay yerinden kaçtı.

Alevlerin binayı sardığı anlarda mahalle sakinleri yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kundaklama anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“FARK ETMESEK YANIYORDUM”

Genç kadının babası, şüphelinin kızının ayrılmasının ardından aileyi tehdit etmeye başladığını anlatarak şunları söyledi:

“Kızım istemediğini söylediğinde tehdit etmeye başladı, ‘Size hayatı dar edeceğim’ demeye başladı. 4-5 aydır yapmadığını bırakmadı bize. 3-4 sefer gelip evimizin camlarını kırdı.”

Şüphelinin daha önce de evi benzinle yakmaya çalıştığını ve bina girişinde lastik yaktığını söyleyen baba, son olayla ilgili, “Dün gece benim içeride olduğumu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük, fark etmesek yanıyordum” ifadelerini kullandı.

Baba, bundan sonra ne yapacağını bilemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

TEHDİTLERDEN KAÇIP ORDU'YA TAŞINDI

Şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık bir yıllık ilişkisini bitirdiğini söyleyen M.Ö. ise ayrılığın ardından tehditlerin başladığını anlattı.

Genç kadın, şüphelinin kendisine daha önce “Silahla seni vurmaya geliyorum” şeklinde mesajlar gönderdiğini ve bunun üzerine polise giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Tehditlerin ailesine de yönelmesinin ardından kurtulabilmek için Ordu'ya taşındığını belirten M.Ö., İstanbul'daki aile evinin camlarının kırılmaya ve evin hedef alınmaya devam ettiğini ifade etti.

“ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUM”

M.Ö., yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Her yaptığında usanmadan şikâyetçi oldum. Ama bir sonuç çıkmadı. Gitmediğim savcılık, adliye, karakol kalmadı. Ağlayıp yalvarmadığım kimse kalmadı. Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusuyla yaşıyorum.”

Polisin binayı kundakladığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.