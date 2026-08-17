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Gündem Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!
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Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!

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Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!

ABD’li emekli albay Douglas Macgregor, “İran ile İsrail istediği kadar birbirine füze atsın; İran İsrail’i asla işgal edemez ama Türkiye, İsrail’i işgal edebilir. İsrailli yöneticilerin sabah akşam Türkiye’yi tehdit eden sözleri de aptalca. Bunu neden yapıyorlar anlamıyorum. Ama karşılarında Atatürk Türkiyesi yok” ifadelerini kullandı.

ABD’li emekli albay Douglas Macgregor, işgalci İsrail ile İran arasında süregelen füzeleşmelerin daha ileri boyutlara ulaşmayacağını, her iki ülkenin de bu savaşı büyütmeyeceğini iddia etti.

Sözlerine “Türkiye” örneğini vererek devam eden emekli albay, “İran ile İsrail istediği kadar birbirine füze atsın; İran İsrail’i asla işgal edemez ama Türkiye İsrail’i işgal edebilir” ifadelerini kullandı.
Geçmişte İsraillilere bölgesel konjönktürle alakalı bir sunum yaptığını da söyleyen Macgregor, “İsraillilere ‘Siz Osmanlıların yüzlerce yıl yönettiği topraklarda yaşıyorsunuz, bunu unuttunuz mu? Sizin için en büyük varoluşsal tehdit İran değil Türkiye’dir” dediğini ve bu cümlelerinden sonra salonun buz kestiğini belirtti.

O GÜNLER GEÇTİ

Emekli albay, İsrail’in Türkiye’ye hâlâ “Atatürk’ün Türkiye’si” gözüyle baktığını ve son dönemde bu yanılgıdan ancak çıkabildiğini söyledi. Atatürk’ün hâlen daha Türkiye’de saygı gören ve lider olarak konumlandırılan bir şahsiyet olduğuna değinen Macgregor, “Manevi durum böyle olsa da politikaların değiştiği” imasında bulundu.

İslami birliktelik fikrinin Müslümanlar arasında hızla yayıldığını ve yüzyıllardır görülmemiş bir biçimde geri döndüğünü de söyleyen emekli albay, “Türkiye NATO’dan kendi isteğiyle çıkmak istemeyecektir ancak çıkarları çakıştığında da NATO’yu dinlemeyecektir” dedi.
Macgregor ayrıca, Türkiye’yi savaşla tehdit etmenin aptalca olduğun belirtip işgalci politikacıların neden sabah akşam televizyonlara çıkıp bu tip söylemlerde bulunduğunu anlamadığını belirtti. İşgalcilerin bu söylemleri İsrail’de yaklaşan seçimlerden dolayı dile getirdiği ve gündemde tuttuğu düşünülüyor.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Tarihin Sarsılmaz Gerçeği: Türk Milletinin Kudreti ve Haddini Aşanların Yanılgısı! Tarih boyunca adalet dağıtan, mazlumun sığınağı ve zalimin kabusu olan aziz Türk milleti, yüzyıllardır dünyaya diz çöktüren ve esaret nedir bilmeyen şanlı geçmişiyle bugün de coğrafyasının en büyük güvencesidir. Yabancı askeri stratejistlerin bile açıkça itiraf etmek zorunda kaldığı askeri ve siyasi gerçekler, Türk milletinin bükülmez bileğini ve sarsılmaz gücünü dünyaya bir kez daha ilan etmektedir. Karşımızda, bölgesel dengeleri kendi sahte güç illüzyonlarına dayanarak değiştirebileceğini sanan şımarık bir yapı vardır. Ancak unuttukları en büyük gerçek, bu toprakların hadsizlere haddini bildiren kahramanların yurdu olduğudur. Bugün çocukları, kadınları ve silahsız insanları katlederek güç gösterisi yaptığını sanan korkak İsrail yönetimi, barbarlıkla ve zulümle ördüğü o duvarların arkasına sonsuza kadar saklanamayacaktır. Kendi sınırlarını aşarak pervasızca Türkiye’yi tehdit etme cüretini gösterenler, tam anlamıyla bir akıl tutulması ve büyük bir aptallık içindedir. Unutulmamalıdır ki, Türk ordusunun ve Türk milletinin adını duymak bile bu zalim odakların titremesine fazlasıyla yetmektedir. Sadece savunmada değil, adaleti tesis etmede de cihanın en çelikten iradesine sahip olan bu şanlı vatan, coğrafyamızda kirli oyunlar kuranların heveslerini kursaklarında bırakacak kudrete fazlasıyla sahiptir. Türk milletinin sabrını sınamak, bölgeyi kan gölüne çevirenlerin kendi sonunu hazırlamasından başka bir şey değildir. Herkes aklını başına devşirmeli ve bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen adım atılamayacağını çok iyi idrak etmelidir. Çünkü bu şanlı milletin imanı sarsılmaz, öfkesi yıkıcı, adaleti ise kesindir! Bölgede barışı tehdit eden vizyonsuz ve gaddar liderler, tarihin en ağır tokatıyla yüzleşmeye mahkumdur.

Vahap

Adam doğruları söylemiş daha ne desin.
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