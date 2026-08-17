Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!

ABD’li emekli albay Douglas Macgregor, işgalci İsrail ile İran arasında süregelen füzeleşmelerin daha ileri boyutlara ulaşmayacağını, her iki ülkenin de bu savaşı büyütmeyeceğini iddia etti.

Sözlerine “Türkiye” örneğini vererek devam eden emekli albay, “İran ile İsrail istediği kadar birbirine füze atsın; İran İsrail’i asla işgal edemez ama Türkiye İsrail’i işgal edebilir” ifadelerini kullandı.

Geçmişte İsraillilere bölgesel konjönktürle alakalı bir sunum yaptığını da söyleyen Macgregor, “İsraillilere ‘Siz Osmanlıların yüzlerce yıl yönettiği topraklarda yaşıyorsunuz, bunu unuttunuz mu? Sizin için en büyük varoluşsal tehdit İran değil Türkiye’dir” dediğini ve bu cümlelerinden sonra salonun buz kestiğini belirtti.

O GÜNLER GEÇTİ

Emekli albay, İsrail’in Türkiye’ye hâlâ “Atatürk’ün Türkiye’si” gözüyle baktığını ve son dönemde bu yanılgıdan ancak çıkabildiğini söyledi. Atatürk’ün hâlen daha Türkiye’de saygı gören ve lider olarak konumlandırılan bir şahsiyet olduğuna değinen Macgregor, “Manevi durum böyle olsa da politikaların değiştiği” imasında bulundu.

İslami birliktelik fikrinin Müslümanlar arasında hızla yayıldığını ve yüzyıllardır görülmemiş bir biçimde geri döndüğünü de söyleyen emekli albay, “Türkiye NATO’dan kendi isteğiyle çıkmak istemeyecektir ancak çıkarları çakıştığında da NATO’yu dinlemeyecektir” dedi.

Macgregor ayrıca, Türkiye’yi savaşla tehdit etmenin aptalca olduğun belirtip işgalci politikacıların neden sabah akşam televizyonlara çıkıp bu tip söylemlerde bulunduğunu anlamadığını belirtti. İşgalcilerin bu söylemleri İsrail’de yaklaşan seçimlerden dolayı dile getirdiği ve gündemde tuttuğu düşünülüyor.