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Dünya Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: 'ABD askeri öldürene ödül vereceğiz'
Dünya

Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: 'ABD askeri öldürene ödül vereceğiz'

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Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: 'ABD askeri öldürene ödül vereceğiz'

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran topraklarına saldıran ABD'li bir askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hatemi, İran'da "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Halkın katılımı ve finansmanıyla" bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Hatemi, "Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır." dedi.

Hatemi, kadınlara verilecek ödülün söz konusu rakamın iki katı olacağını kaydetti.

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Yorumlar

Zaza

İran çok yanlış yapmış, bir ABD askeri 30 bin dolar etmez. Bin dolar yeter. Avcı bayansa iki bin olsa çok daha iyi olurdu. 30 bin çok fazla İran maliyeside bu para yok.
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