Rusya’nın gizli İHA üsleri ortaya çıktı! NATO ve Avrupa alarmda

The Telegraph tarafından uydu görüntüleri, açık kaynaklı takip verileri ve sızdırılan belgeler üzerinden yapılan araştırma, Rusya’nın İHA gücünü dikkat çekici ölçüde büyüttüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre Moskova, geliştirdiği yeni nesil uzun menzilli kamikaze İHA’ları kullanabileceği 10 ayrı üs oluşturdu. Açık kaynaklı takip verileri, bu üslerin 7’sinin Rusya’nın son dönemde Kiev’e yönelik saldırılarında kullanıldığını gösteriyor.

SINIR BOYUNCA 59 YENİ FIRLATMA PLATFORMU

Belarus ve Ukrayna sınırı boyunca yapılan incelemelerde en az 59 yeni İHA fırlatma platformunun kurulduğu tespit edildi.

Bu sistemler sabit kanatlı İHA’ların klasik uçak pistlerine ihtiyaç duymadan ray benzeri mekanik platformlardan havalandırılmasını sağlıyor.

Fırlatma merkezlerinin bir bölümü mevcut askeri üslerde ve kullanım amacı değiştirilmiş sivil havalimanlarında bulunurken, bazı platformların Rusya’nın kırsal bölgelerine yerleştirildiği bildirildi.

İHA istihbaratı konusunda uzman DroneSec’in değerlendirdiği uydu görüntülerinde platformların yaklaşık 20’sinin diğerlerinden daha uzun olduğu görüldü. Bunun, yeni nesil ve daha büyük uzun menzilli saldırı İHA’larının kullanılmasına yönelik hazırlık olabileceği değerlendiriliyor.

1000 KİLOMETRELİK MENZİL: VARŞOVA DA KAPSAMA GİRİYOR

Rusya, İran yapımı Şahid İHA’larından geliştirilen Geran ailesinin yeni modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haberde, jet motorlu bazı yeni modellerin yaklaşık 1000 kilometrelik menzile ulaşabildiğine dikkat çekildi. Üslerin konumları ve bu menzil birlikte değerlendirildiğinde, olası bir çatışmada Polonya’nın başkenti Varşova dahil NATO topraklarındaki bazı hedeflerin menzile girebileceği belirtiliyor.

Bu durum, Rusya’nın Ukrayna savaşında geliştirdiği İHA altyapısının gelecekte NATO açısından oluşturabileceği tehdidi yeniden gündeme taşıdı.

GERAN-4 VE GERAN-5 İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

İnternete sızdırıldığı belirtilen Ukrayna hükümeti belgelerine göre Rusya’nın en yeni modelleri arasında Geran-4 ve Geran-5 bulunuyor.

Bu İHA’ların bazı hava savunma sistemlerini zorlayabilecek hızlara ulaşabildiği ve yaklaşık 90 kilogramlık patlayıcı savaş başlığı taşıyabildiği aktarılıyor.

Ukrayna askeri istihbaratı ayrıca Moskova’nın Geran İHA’larını havadan havaya füzelerle donatma çalışmaları yürüttüğünü öne sürüyor. Böyle bir kabiliyetin kazanılması halinde İHA’ların yalnızca yerdeki hedeflere değil, hava savunmasında görev yapan uçaklara karşı da kullanılabileceği değerlendiriliyor.

TEK BİR ÜSTE BİNDEN FAZLA İHA

Uydu görüntülerindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de depolama kapasitesi oldu.

Araştırmaya göre üslerden birinde aynı anda binden fazla İHA'nın depolanabileceği tesisler bulunuyor. Bazı noktalarda yeni fırlatma platformlarının inşasının devam ettiği de görülüyor.

Bu tablo, Moskova’nın aynı anda çok sayıda İHA kullanarak hava savunma sistemlerini zorlayacak geniş çaplı saldırı dalgaları oluşturma kapasitesini artırmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

ALABUGA’DA YILDA 6 BİN İHA

Üslerin Rusya’nın farklı bölgelerindeki mühimmat ve İHA üretim tesislerinden beslendiği belirtiliyor.

Bunların başında Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi geliyor. Rusya’nın önemli İHA üretim merkezlerinden biri haline gelen tesiste yılda yaklaşık 6 bin İHA üretildiği ifade ediliyor.

Seri üretim kapasitesi ile yeni fırlatma üslerinin birlikte genişletilmesi, Rusya’nın uzun süreli ve yüksek yoğunluklu İHA operasyonlarına hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

NATO'DAN MOSKOVA'YA MESAJ

Bir NATO yetkilisi The Telegraph’a yaptığı açıklamada ittifakın “müttefik ülkelerin topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu” belirtti.

Yetkili, NATO’nun İHA tehdidi dahil olmak üzere farklı saldırı türlerine karşı caydırıcılık ve savunma hazırlıklarını güçlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avrupa ve ABD istihbarat çevrelerinin ise Rusya'nın olası bir çatışmada kritik altyapıya yönelik İHA ve füze saldırıları dahil farklı senaryoları değerlendirdiği aktarılıyor.

Ortaya çıkarılan üs ağı, Ukrayna savaşında hızla büyüyen Rus İHA gücünün artık yalnızca Kiev açısından değil, NATO’nun doğu kanadı ve Avrupa güvenliği açısından da yakından takip edilen bir kapasiteye dönüştüğünü gösteriyor.