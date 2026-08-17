Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin dış politikası ve bölgedeki yeni dengelere ilişkin önemli mesajlar verdiğini açıkladı.

Duran, Erdoğan'ın açıklamalarının barışı önceleyen ancak Türkiye'nin milli menfaatlerinden, bağımsız iradesinden ve kararlı duruşundan taviz vermeyen dış politika anlayışını ortaya koyduğunu belirtti.

MEKKE ANLAŞMASI GENİŞLİYOR MU?

Erdoğan'ın mesajları içerisinde en dikkat çekici başlıklardan biri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması oldu.

Duran, Erdoğan'ın anlaşmanın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade ettiğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:

“Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti.”

Böylece Ankara, Riyad ve İslamabad arasında oluşturulan işbirliği mekanizmasının gelecekte başka bölge ülkelerinin katılımıyla genişleyebileceğinin mesajı en üst düzeyden verilmiş oldu.

MISIR'A AÇIK KAPI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Mısır'ın adını vermesi dikkat çekti.

Mısır'ın talepte bulunması durumunda görüşmelere kapının açık olduğunu belirten Erdoğan'ın mesajı, Mekke Anlaşması'nın üç ülkeyle sınırlı kalmayabilecek yeni bir bölgesel işbirliği mekanizmasına dönüşebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

AVRUPA'YA NET MESAJ: KAYBEDEN SİZ OLURSUNUZ

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu da değerlendiren Erdoğan, Avrupa'ya oldukça net bir mesaj gönderdi:

“Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.”

Erdoğan'ın Mekke Anlaşması'nın genişlemesine ilişkin açıklamaları, Mısır'a yaptığı açık çağrı ve Şam ziyareti mesajı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Orta Doğu'daki diplomatik ve stratejik işbirliği ağını daha da genişletmeye hazırlandığının güçlü işaretleri olarak öne çıktı.