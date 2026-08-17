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Yerel Çanakkale’de korkutan orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!
Yerel

Çanakkale’de korkutan orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

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Çanakkale’de korkutan orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor!

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

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