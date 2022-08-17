Orjinal gerçek limonata tarifi: Modası asla geçmeyen, geleneksel içecek

Limonatanın faydaları

Sağlıklı olması ve yapımı kolay olması nedeniyle çocuklarınıza verebilirsiniz. Tartlarınızın, pastalarınızın yanında ikram edebileceğiniz nefis limonata tarifi vazgeçilmeziniz olacak.

Narenciyegiller ailesinden olan limonata, şekerli ve diyet olarak tüketilebilmekte, kilo vermek isteyenler için de takviye bir içecek olmaktadır. Aynı zamanda dinçlik veren limonata içeceği, yapay asitli içeceklere göre daha sağlıklıdır. C vitamini vücut için ihtiyaç duyduğunda suda çözülen bir vitamindir.

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Malzemeleri

6 adet büyük iri limon

1 tane büyük portakal

1 su bardağı tozşeker (210 ml bardakla )

1 su bardağı sıcak su (250 ml bardakla)

5 su bardağı soğuk su

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Yapılışı

Öncelikle limonun kabuklarını beyaz kısmına değmeden güzelce orta gözenekli rende ile rendeliyoruz. Daha sonra portakalı da aynı şekilde beyaz kısmına inmeden dikkatlice rendeleyip kabuklarını derin bir tasa aktarıyoruz. Üzerine şekeri ilave edip elle güzelce şeker ve kabuklarını birbirine harmanlıyoruz. 1 bardak sıcak suyu ekleyip şekeri eriyene dek iyice karıştırıyoruz.

Limonların ve portakalın suyunu sıkıp (toplamda tüm bu meyvelerin suyu 2 su bardağı çıktı) karışıma ilave ediyoruz. Bu şekilde arada karıştırarak 30 dk bir kenarda bekletiyoruz. Süre sonunda üzerine soğuk suyunu ilave edip karıştırıyoruz. Süzgeç ile bir sürahiye süzüyor posasından limonatamızı ayırıyoruz,, tadını kontrol ediyoruz. Suyu şekeri neyi eksik yada fazlaysa ilave ediyor damak zevkimize göre ayarlıyoruz. Buzdolabında 1-2 saat soğutup dinlendirdikten sonra afiyetle ikram edip içebiliriz. Dileyen içmeden yarım saat önce içine 1-2 minik dalcık taze nane koyabilir,, , fazlası tadını acıtıp kokusunu bozabilir. Önceden katıp bekletmeyiniz. Afiyet Şifa olsun.

EV YAPIMI LİMONTANIN PÜF NOKTALARI

Limonlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız limonları kesmeden önce tezgah üstünde elinizle yuvarlayın. Limonatanın iki bileşeni olmasına rağmen doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Eğer şekeri soğuk suya karıştırırsanız, dibe batar ve çözünmez. Limonatayı buz dolabında buz küplerini koymadan saklarsanız limonatanızı seyreltmemiş olursunuz. Buz gibi limonata içmek için servis yaparken buz ekleyin. Daha keskin bir tat isterseniz dörde böldüğünüz limonları kabuklarıyla beraber rondodan geçirin ve bir tülbentle süzün.