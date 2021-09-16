Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

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Kendisini insan hakkı savunucusu olarak öne süren Orhan Kemal Cengiz, kişisel bloğunda eski Türkiye ile yeni Türkiye karşılaştırması yaptı. Cengiz, yazısının sonunda 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.

"Köyleri yakılan, yargısız infazlara uğrayan insanları AİHM’de temsil etmiş; o insanların acılarına bizzat tanıklık etmiş bir avukat olarak söylüyorum. Bu karabasanı hiçbir şekilde Türk medyasında göremezdiniz; yanan köyleri, işkenceleri anlatması gereken gazeteler, tek suçu Kürtçe şarkı söylemek olan Ahmet Kaya’yı bir nefret objesine dönüştürmekle meşguldüler. AKP iktidara geldikten sonra, belli bir süre için bütün bu söylediklerimde radikal değişiklikler meydana geldi. Mesela Diyarbakır Terörle Mücadele’de gözaltına alınanlar işkenceye uğramadan savcı önüne çıkabiliyordu. Bütün bunlardan sonra Erdoğan gücü daha fazla ele geçirdikçe neler olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise işkence bütün haşmetiyle geri döndü; ifade özgürlüğü paspas yapıldı, adil yargının kırıntısı kalmadı."

Bir yandan da Erbaş'a hakaret etti!

Ergenekon ve Balyoz davalarındaki bazı yanlışlara itiraz etmeyerek sözde itiraflarda bulunan Orhan Kemal Cengiz, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Diyanet İşleri Başkanı'nın son açıklamalarını "Taliban mı konuşuyor?" diye hakarete konu etti.

'Tam FETÖ'cülerin taktiği'

Cengiz'in bu iki yüzlü tutumu, "Tam FETÖ'cülerin taktiği. Düne kadar Balyoz var diyorlardı. Tayyip Erdoğan onlara da Balyozculara da balyozu indirince, şimdi balyozculara sahip çıkıp, Erdoğan'ı indirmeye kalkışıyorlar." yorumuna sebep oldu.