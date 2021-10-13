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Yaşam ‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarıyla ilgili açıklama!
Yaşam

‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarıyla ilgili açıklama!

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili, eşi Sevim Emre'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 08:19:00 -
‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarıyla ilgili açıklama!

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Usta sanatçının yakın çevresi ise; Gencebay'ın kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hastanede olduğu belirtmişti.

Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler.”

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